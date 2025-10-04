Advertisement
बिलासपुर

मंदिर के पास पेशाब करने से भड़का आक्रोश, बिलासपुर में देर रात मचा बवाल, छावनी में तब्दील इलाका

Bilaspur Temple Controversy: सरकंडा के मुरम खदान क्षेत्र में मंदिर परिसर में अभद्रता के बाद बवाल हो गया है. मंदिर में शिवलिंग पर पेशाब करने की घटना से भीड़ भड़क गई है. वहां पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है.

Oct 04, 2025, 01:58 PM IST
मंदिर के पास पेशाब क्यों?
मंदिर के पास पेशाब क्यों?

शैलेंद्र सिंह, बिलासपुरः बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र में गंभीर मामला सामने आया है. सरकंडा थाना क्षेत्र के मुरूम खदान इलाके में मंदिर के अंदर अभद्रता किए जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. आक्रोशित भीड़ ने मौके पर जमकर नारेबाजी की. बताया जा रहा है कि मंदिर में एक समुदाय विशेष के युवक ने कथित तौर पर शिवलिंग पर पेशाब कर अभद्रता की. यह बात इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई.

जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, मुरूम खदान क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए. गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. मौके पर तनाव का माहौल देखते हुए सरकंडा पुलिस और आसपास के थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाकर इलाके में तैनात किया गया है. पुलिस ने तत्काल मुख्य आरोपी मोहम्मद अशरफ खान को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

अधिकारी मौके पर मौजूद
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं. आज सुबह से ही क्षेत्र में दोनों पक्षों में तनाव साफ तौर पर दिख रहा है. क्षेत्र के हिंदू बहुल इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि आरोपी का पिता और रिश्तेदार आकर उन्हें धमका रहे हैं. साथ ही आरोप लगाया कि मुस्लिम बस्ती में रहने वाले अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कुली कबड्डी का काम करते हैं. वह उन्हें धमका रहे हैं कि हम वारदात कर फिर उत्तर प्रदेश भाग जाएंगे हमारा कोई कुछ नहीं करेगा.

नियंत्रण में तनावपूर्ण स्थिति 
इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही बताया जा रहा है की मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि हिंदू मोहल्ले में लोग मंदिर को गंगाजल और दूध से धोकर शुद्धिकरण कर रहे हैं और पुनः प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं.

