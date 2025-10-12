एक युवती का प्यार बन गया सायन! दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन गर्भपात का काला सच सामने आया

Bilaspur Love Trap Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर न केवल उसका दैहिक शोषण किया गया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साजिद नामक युवक ने पहले उससे प्रेम का नाटक किया और फिर झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए. इन पलों का वीडियो बनाकर साजिद ने उसे लगातार ब्लैकमेल किया और बार-बार उसका शोषण करता रहा. इतना ही नहीं, जब लड़की गर्भवती हुई तो साजिद ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया. बताया जा रहा है कि लड़की इस समय फिर से तीन महीने की गर्भवती है.

आपत्तिजनक वीडियो मिले

पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी लगातार उसके साथ मारपीट करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा. इस पूरे मामले में और भी चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि साजिद ने लड़की के अश्लील वीडियो और फोटो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए. पुलिस को जांच में ऐसे 40 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले हैं, जो आरोपी के दोस्तों के मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच चल रही

युवती ने स्वीकार किया कि वह जानती थी कि युवक मुस्लिम है, लेकिन उसने प्रेम में पड़कर यह जोखिम उठाया और अब उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं. आखिरकार साहस जुटाकर उसने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.

(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बिलासपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!