एक युवती का प्यार बन गया सायन! दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन गर्भपात का काला सच सामने आया

Bilaspur Love Jihad Case: बिलासपुर से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है. जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया. इतना ही नहीं उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैक भी किया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Bilaspur Love Trap Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर न केवल उसका दैहिक शोषण किया गया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया गया. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है.
सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि साजिद नामक युवक ने पहले उससे प्रेम का नाटक किया और फिर झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बनाए. इन पलों का वीडियो बनाकर साजिद ने उसे लगातार ब्लैकमेल किया और बार-बार उसका शोषण करता रहा. इतना ही नहीं, जब लड़की गर्भवती हुई तो साजिद ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया. बताया जा रहा है कि लड़की इस समय फिर से तीन महीने की गर्भवती है.
आपत्तिजनक वीडियो मिले
पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी लगातार उसके साथ मारपीट करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा. इस पूरे मामले में और भी चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि साजिद ने लड़की के अश्लील वीडियो और फोटो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए. पुलिस को जांच में ऐसे 40 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले हैं, जो आरोपी के दोस्तों के मोबाइल फोन से बरामद हुए हैं.
मामले की जांच चल रही
युवती ने स्वीकार किया कि वह जानती थी कि युवक मुस्लिम है, लेकिन उसने प्रेम में पड़कर यह जोखिम उठाया और अब उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं. आखिरकार साहस जुटाकर उसने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.
(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)
