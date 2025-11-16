मोपका में धर्मांतरण पर हंगामा! संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेरा मकान, पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग

Bilaspur Alleged Religious Conversion: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद माहौल गर्म हो गया है. मोपका के चिल्हाटी इलाके में एक मकान में बिना अनुमति प्रार्थना सभा होने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. संगठन से जुड़े कन्हैया साहू ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शनि मंदिर रोड के एक घर में प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है. इस पर कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को शिकायत सौंपी.

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उस मकान में पास्टर विष्णु कोसरिया, प्रतीक गोयल और अन्य व्यक्तियों द्वारा ईसाई प्रार्थना सभा कराई जा रही थी. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि मौके पर पहुंचने पर उन्होंने सभा होते हुए देखी, जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों को कथित तौर पर बरगलाने और धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही थी. संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस गतिविधि को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि बिना अनुमति धार्मिक कार्यक्रम चलाना कानून का उल्लंघन है और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

इस विवाद के बाद हिंदू संगठन के सदस्यों ने थाना प्रभारी सरकंडा को लिखित आवेदन देकर आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बजरंग दल के गौरव धनकर ने बताया कि यह गतिविधि इलाके में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए. पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपों की सच्चाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी.

(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

