भाई-भतीजावाद पर हाईकोर्ट की बड़ी चोट, पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा रद्द, 216 प्रमोशन खत्म

Patwari Promotion Exam: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निष्पक्षता के अभाव में निरस्त कर दिया है. न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात पाए जाने की बात कही, जिसके चलते 216 पटवारियों की पदोन्नति समाप्त हो गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:20 PM IST
Bilaspur News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक बनाए जाने की प्रक्रिया पर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पदोन्नति के लिए कराई गई परीक्षा को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि यह परीक्षा निष्पक्ष नहीं थी और इसमें पारदर्शिता की भारी कमी नजर आई. कोर्ट के इस आदेश के बाद जिले और राज्य भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि इस फैसले से सीधे तौर पर 216 पटवारियों को मिली पदोन्नति अपने आप खत्म हो जाएगी. हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास ने चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड और याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए तथ्यों से यह साफ संकेत मिलते हैं कि पूरी चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात हुआ. न्यायालय ने माना कि परीक्षा न तो समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित थी और न ही प्रशासनिक पदोन्नति के तय मानकों पर खरी उतरती थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में इतनी गंभीर खामियां थीं कि उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर भरोसा नहीं किया जा सकता. ऐसे में इस प्रक्रिया को वैध ठहराना गलत होगा.

परीक्षा प्रणाली ही दूषित 
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राजस्व निरीक्षक के पद की अहमियत को भी रेखांकित किया. कोर्ट ने कहा कि यह पद केवल एक सामान्य पद नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी जिम्मेदारियां काफी बड़ी और संवेदनशील होती हैं. ऐसे पद पर केवल योग्य और ईमानदार अधिकारियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए. यदि पदोन्नति की प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में हो, तो ऐसे चयन को स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब पूरी परीक्षा प्रणाली ही दूषित पाई गई है, तब पदोन्नत अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजने का सवाल ही नहीं उठता.

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
हाईकोर्ट ने राज्य शासन को यह छूट दी है कि वह चाहें तो पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद के लिए नई पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर सकता है. हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगली परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक नियमों के अनुसार ही कराई जाए. राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि भविष्य में किसी भी चयन प्रक्रिया में पक्षपात या अनुचित लाभ की कोई गुंजाइश न रहे. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिलना चाहिए और चयन प्रक्रिया की पवित्रता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए.

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

