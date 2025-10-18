पीएम आवास योजना ने छत्तीसगढ़ में रचा इतिहास, बिलासपुर में 34000 परिवारों के बने पक्के मकान

Bilaspur News: बिलासपुर जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बार पूरे प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. जिला प्रशासन के कुशल संचालन और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका के कारण बिलासपुर को प्रदेश में सबसे उच्च लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इस योजना के तहत इस वर्ष जिले में लगभग 34 हजार मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है. ये मकान अब सिर्फ ईंट और दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों का घर बन चुके हैं.

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिला है. सबसे खास बात यह रही कि लगभग 210 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे योजना में पारदर्शिता और गति दोनों बनी रही. प्रशासन की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी पात्र परिवार को वंचित न रहना पड़े. हर मकान में न केवल पक्का छत मिला है, बल्कि स्वच्छता, जल निकासी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है.

बिलासपुर में कई परिवारों का सपना पूरा

प्रधानमंत्री आवास योजना का यह अभियान गरीबों को सम्मान और सुरक्षा का एहसास दिला रहा है. बिलासपुर की यह उपलब्धि न सिर्फ जिले के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बन गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना ने सच में साबित कर दिया है कि हर गरीब का सपना, अपना घर अब हकीकत बन गया है. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

