Rakshabandhan 2025: बिलासपुर के कैदियों के लिए खुशखबरी! रक्षाबंधन पर जेल में बंद भाईयों को मिलेगी विशेष छूट

Bilaspur Jail Opening Time on Rakshabandhan: रक्षाबंधन पर बिलासपुर के जेल में बंद कैदियों को बहनों से मिलने की विशेष छूट दी जाएगी. कैदी भाईयों की बहन जेल में आकर उनसे मुलाकात कर राखी बांध सकेंगी. आइए जानते राखी पर कब से कब तक खुला रहेगा बिलासपुर जेल...
Bilaspur Jail News: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक पर्व है. इस पवित्र त्योहार की मिठास हर स्थिति और हर स्थान पर महसूस की जाती है. चाहे वह घर हो या जेल. इसी कड़ी में इस वर्ष भी रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को अपने बंदी भाइयों से मिलने और उन्हें राखी बांधने की अनुमति दी गई है.
दरअसल, बिलासपुर प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बहनें जेल परिसर में प्रवेश कर सकेंगी. इस दौरान वे अपने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांध सकेंगी और मिठाई खिला सकेंगी. जेल प्रशासन द्वारा इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि रक्षाबंधन का यह पावन पर्व भावनात्मक रूप से सभी के लिए यादगार बन सके.
बहनों में खुशी की लहर
जेल प्रशासन के इस फैसले से कई परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो लंबे समय से अपने भाई से मुलाकात की राह देख रही थीं. जेल प्रशासन का मानना है कि रक्षाबंधन जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक पर्वों के माध्यम से बंदियों में सकारात्मक सोच, आत्ममंथन और सुधार की भावना आती है. ऐसे अवसर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं.
सुरक्षा के विशेष इंतजाम
जेल अधीक्षक ने जानकारी दी कि रक्षाबंधन के दिन आने वाली सभी बहनों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच होगी. इस दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित वस्तु जेल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल राखी, तिलक और सीमित मात्रा में मिठाई ही साथ लाने की अनुमति दी गई है.
गौरतलब है कि रक्षाबंधन का यह पर्व सिर्फ एक धागा बांधने का नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह और एकजुटता का प्रतीक है. जेल की ऊंची दीवारें भी इस रिश्ते को रोक नहीं सकतीं. बिलासपुर प्रशासन का यह कदम यह साबित करता है कि समाज का हर सदस्य, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अपने मूल रिश्तों से जुड़ा रहता है. रक्षाबंधन का यह पर्व जेल में बंद भाइयों के लिए उम्मीद, प्यार और आत्मचिंतन का अवसर बनेगा.
