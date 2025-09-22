Bilaspur News: वंदे भारत यात्रियों की मांग हुई पूरी, रेलवे ने फिर बदला नियम, अब मिलेगी ये खास चीज

Bilaspur News: भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस समेत सभी वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को फिर से 1 लीटर रेलनीर पानी की बोतल मिलेगी. इससे पहले, पानी की बर्बादी रोकने के लिए इस सीमा को घटाकर आधा लीटर कर दिया गया था. रेलवे ने पाया कि यात्रियों की 1 लीटर की बोतल की मांग बढ़ रही है, इसलिए रेलवे ने अपने नियम में फिर से बदलाव किया है.

वंदे भारत यात्रियों की मांग हुई पूरी

दरअसल, अब सभी वंदे भारत ट्रेनों में, जिनमें बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, यात्रियों को फिर से एक लीटर रेलनीर पानी की बोतल दी जाएगी. पहले यह व्यवस्था थी, लेकिन बाद में पानी की बर्बादी को कम करने के लिए इसे घटाकर आधा लीटर कर दिया गया था.रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की तरफ से एक लीटर पानी की बोतल की मांग लगातार बढ़ रही थी. यात्रियों के फीडबैक को देखते हुए, रेलवे बोर्ड ने इस नियम में फिर से संशोधन किया है.

बोतलों का उचित और सुरक्षित तरीके से निपटान

बता दें कि कि अब यह सुविधा अखबारों की तरह टिकट के साथ अनिवार्य होगी. इस नई व्यवस्था के साथ, रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. पर्यावरण को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए खाली प्लास्टिक की बोतलों का उचित और सुरक्षित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए. यह कदम यात्रियों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण, दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

वंदे भारत ट्रेन में मिलती हैं ये सुविधाएं

वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की यात्रा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है. ट्रेन में नाश्ता और दोपहर का भोजन दोनों उपलब्ध हैं. टिकट बुक करते समय इनके बारे में जानकारी देनी होती है. अगर कोई नाश्ता या दोपहर का खाना नहीं चाहता, तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं. हालांकि, दो अखबार और पानी की बोतल अनिवार्य है.

