फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका! छत्तीसगढ़ से चलेंगी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें नाम
बिलासपुर

फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका! छत्तीसगढ़ से चलेंगी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें नाम

Chhattisgarh News: इस त्यौहारी सीज़न में छत्तीसगढ़ से 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. ये ट्रेनें दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:48 PM IST
फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका! छत्तीसगढ़ से चलेंगी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें नाम

Railway Big Gift 4 Puja Special Trains: भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीज़न में यात्रियों की सुविधा के लिए इस साल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का अहम फैसला लिया है. इन ट्रेनों में से 4 ट्रेनें छत्तीसगढ़ से चलाई जाएंगी, जो 9 सितंबर से 24 नवंबर के बीच कुल 30 फेरे लगाएंगी. इन स्पेशल ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान भीड़ को कम करना है ताकि यात्री आसानी से यात्रा कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें: NEET में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में लिया एडमिशन, कार्रवाई की तैयारी

 

फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका!
दरअसल, इस त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो मुख्य रूप से दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करेंगी. ये ट्रेनें 9 सितंबर से 24 नवंबर के बीच 30 फेरे लगाएंगी.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रेम की हुई जीत, कानून की गरिमा भी बरकरार

 

देखें पूजा स्पेशल ट्रेन का नाम-
ट्रेन संख्या 08760 दुर्ग से 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी. यह ट्रेन रायपुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी मुरवारा, दमोह, सागर, झाँसी, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और पलवल स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन संख्या 08761 हज़रत निज़ामुद्दीन से 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर सोमवार को रवाना होगी. यह बिलासपुर-येलहंका (बेंगलुरु) के बीच 22 फेरे लगाएगी. ट्रेन संख्या 08261 बिलासपुर से 9 सितंबर से 18 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी और चौथी ट्रेन संख्या 08262 येलहंका से 10 सितंबर से 19 नवंबर तक हर बुधवार को रवाना होगी. बता दें कि रेलवे प्रशासन ने कहा कि भीड़ को देखते हुए जरूरत के अनुसार पूजा स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है. साथ ही यात्रियों से इन विशेष ट्रेनों में यात्रा करने के लिए एववांस बुकिंग कराने की अपील की है.

 

chhattisgarh newsBilaspur News

