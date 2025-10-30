छत्तीसगढ़ में छठ गीतों से मचा बवाल! छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जताया विरोध, रेलवे स्टेशन पर राज्य गीत बजाने की रखी मांग

Bilaspur Railway Station Controversy: बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्टेशन परिसर में बिहार राज्य के पर्व छठ पूजा से जुड़े गीतों का प्रसारण शुरू किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इसका विरोध किया है. संगठन का कहना है कि यह फैसला छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जनभावनाओं के साथ अन्याय है. क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, फिर भी सरकारी संस्थानों में यहां के पारंपरिक पर्व हरेली, तीजा, पोला, मातर और नवाखाई पर स्थानीय गीतों और भजनों का प्रसारण नहीं किया जाता, जबकि दूसरे राज्यों के त्योहारों को प्राथमिकता दी जा रही है.

संगठन का आरोप है कि रेलवे जैसा बड़ा संस्थान जब दूसरे राज्यों के पर्वों को बढ़ावा देता है और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान की अनदेखी करता है, तो यह प्रदेश की अस्मिता को कमजोर करने जैसा कदम है. क्रांति सेना ने कहा कि बिलासपुर स्टेशन छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में स्थित है, जहां से रोजाना हजारों यात्री गुजरते हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि स्टेशन पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व हो. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के लोक कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर को पहचान दिलाने की बजाय बाहरी संस्कृति को मंच देना स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है.

रेलवे प्रशासन को चेतावनी

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. संगठन ने मांग की है कि आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रेलवे स्टेशन परिसर में राज्य गीत “अरपा पैरी के धार” का प्रसारण अनिवार्य रूप से किया जाए. संगठन ने कहा कि सरकारी संस्थानों को हर राज्य की संस्कृति का समान सम्मान देना चाहिए. अब देखना यह है कि रेलवे प्रशासन इस विवाद को संवेदनशीलता से सुलझाता है या हालात और बिगड़ते हैं.

(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

