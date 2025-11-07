Advertisement
बिलासपुर रेल हादसे के बाद सुरक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम! अब ड्राइवर के डिब्बे में भी CCTV

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए. इसके बाद रेलवे अब पैसेंजर ट्रेनों के लोकोमोटिव कैब (इंजन) और कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:40 AM IST
CCTV in Loco Cabs: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. इंडियन रेलवे सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) जोन के अंतर्गत पैसेंजर ट्रेनों के लोकोमोटिव कैब (इंजन) यानी ड्राइवर के केबिन और कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है. अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि हाल ही में बिलासपुर में दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के बाद ऐसे कदम की जरूरत महसूस हुई थी. SECR के एक रेलवे अधिकारी ने कंफर्म किया है कि लोको कैब के साथ-साथ कोच में भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और काम पहले ही शुरू हो चुका है.

बिलासपुर ट्रेन हादसे में गई 11 लोगों की जान

इस हफ्ते की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन का एक हिस्सा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था.

अब तक 19 रेलवे कर्मचारियों के बयान दर्ज

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) ने जांच शुरू कर दी थी, जो अब भी जारी है. हादसे को लेकर अब तक 19 रेलवे कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं और उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं. बता दें कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्था है और वह जल्द ही सहायक लोको पायलट रश्मि राज का बयान भी दर्ज करेगी. फिलहाल रश्मि राज का इलाज चल रहा है.

देखें वीडियो- जिस ट्रैक पर खड़ी थी मालगाड़ी, उसी पर आ गई पैसेंजर ट्रेन; ऊपर चढ़ गए कोच

बिलासपुर हादसे के लिए ट्रेन का क्रू जिम्मेदार?

SECR की शुरुआती रिपोर्ट में एक्सीडेंट का जिम्मेदार ट्रेन क्रू यानी चालक दल को ठहराया गया है और कहा गया है कि उनकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ. रिपोर्ट में कहा गया है कि चालक दल डेंजर सिग्नल पर ट्रेन को कंट्रोल करने में फेल रहा और डेंजर सिग्नल से पहले सही समय और सही जगह पर ट्रेन को नहीं रोका, जिससे ‘SPAD केस’ हुआ. 'SPAD केस' का मतलब है, सिग्नल पास्ड एट डेंजर इवेंट यानी जब कोई ट्रेन बिना अथॉरिटी के स्टॉप सिग्नल पार कर जाती है.

लोकोमोटिव कैब और कोच में CCTV की जरूरत

बिलासपुर के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि CCTV कैमरों से यह पता लगाना आसान हो जाता कि क्रैश किस वजह से हुआ. खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसी जुलाई में लोकोमोटिव और कोच में CCTV कैमरे लगाने की मंजूरी दी थी. रेलवे के अनुसार, इस कदम का मकसद यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है.

क्रैश में मारे गए 53 साल के लोको पायलट विद्या सागर के बारे में बात करते हुए ऑफिसर ने कहा, 'सागर एक अनुभवी लोको पायलट थे और उन्हें लगभग दो दशक का अनुभव था.' रेलवे सूत्रों के अनुसार, 1997 के बाद बिलासपुर जिले में यह दूसरी बड़ी ट्रेन दुर्घटना है, जब अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस के पांच डिब्बे एक नदी में गिर गए थे और उस हादसे में 81 लोगों की मौत हो गई थी.

