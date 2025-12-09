Advertisement
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज! 18 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी कन्फर्म सीट; इन 12 स्टेशनों पर रुकेगी

Bilaspur News: शीतकालीन सीजन में यात्रियों की सुविधा और उन्हें कन्फर्म बर्थ प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे ने बिलासपुर-वलसाड-बिलासपुर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है.यह ट्रेन 18 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक संचालित होगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:02 AM IST
Chhattisgarh News: शीतकालीन छुट्टियों के मौसम में यात्रियों की भारी मांग और कन्फर्म बर्थ की समस्या को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर और वलसाड के बीच एक विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है. इस स्पेशल ट्रेन का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को भीड़भाड़ वाले सीजन में भी आसानी से यात्रा के लिए कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराना है.

शीतकालीन सीजन में रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन
दरअसल, सर्दियों के मौसम में बढ़ती यात्रा की मांग और कन्फर्म बर्थ मिलने में होने वाली दिक्कत को देखते हुए रेलवे बिलासपुर-वलसाड-बिलासपुर स्पेशल ट्रेन चलाएगा. यह ट्रेन 18 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगी, जिससे छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. रेलवे का कहना है कि दिसंबर और जनवरी में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिससे रेगुलर ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है. इस स्पेशल सर्विस को शुरू करने का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को बिना किसी परेशानी के कन्फर्म सीट मिल सकें.

इन 12 स्टेशनों पर रुकेगी
यह स्पेशल ट्रेन सर्विस 18 दिसंबर को शुरू होगी और 8 जनवरी तक चलेगी. यह ट्रेन छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के वलसाड तक जाएगी. इसके रूट में कई महत्वपूर्ण स्टॉप शामिल हैं: भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अकोला, भुसावल, जलगांव और नंदुरबार. ये स्टॉप इन सभी क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे.

यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
रेलवे के इस कदम से यात्रियों को सर्दियों की छुट्टियों के दौरान अपनी यात्रा प्लान करने में मदद मिलेगी, रेगुलर ट्रेनों पर दबाव कम होगा और स्टेशनों पर भीड़ को मैनेज करने में भी मदद मिलेगी. यह स्पेशल सर्विस यात्रियों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है.

Bilaspur NewsCG News

