लारेंस बिश्नोई केस में फंसाने की धमकी, रिटायर्ड CRPF जवान से लाखों की ठगी, रकम मिलते ही मोबाइल बंद

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लाखों रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड CRPF जवान को निशाना बनाया गया. ठगों ने पहले खुद को टेलीकॉम कर्मचारी बताया और फिर मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बनकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस और लॉरेंस बिश्नोई केस में फंसाने की धमकी दी. अंजाम के डर से पीड़ित ने RTGS के ज़रिए 6.30 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. पैसे मिलते ही आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया. सकरी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लारेंस बिश्नोई केस में फंसाने की धमकी

दरअसल, बिलासपुर में ठगों ने ठगी का एक नया तरीका अपनाया है. यहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग में फंसाने की धमकी देकर एक रिटायर्ड CRPF जवान से ऑनलाइन लाखों रुपये की ठगी की गई. पीड़ित दिवाकर मंडल जो सकरी पुलिस स्टेशन इलाके के आसमा सिटी फेज-2 में रहने वाले एक रिटायर्ड CRPF कर्मी हैं उन्हें ठगों का फोन आया जिन्होंने खुद को एक टेलीकॉम ऑफिस का कर्मचारी बताया. इसके बाद एक और व्यक्ति ने जिसने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, उन्हें बताया कि उनका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है. ठगों ने पीड़ित को लॉरेंस बिश्नोई केस में नाम जोड़ने या हटाने की धमकी देकर डराया और पैसे मांगे.

रकम मिलते ही मोबाइल बंद

पीड़ित को WhatsApp कॉल पर आधार और पैन कार्ड दिखाकर भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद डर के मारे उसने RTGS के ज़रिए 6,30,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए. जैसे ही पैसे मिले आरोपी का मोबाइल नंबर बंद हो गया, और पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है. इसके बाद वह पुलिस स्टेशन गया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. सकरी पुलिस ने BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 318(4) के तहत अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

साइबर पुलिस से करें संपर्क

पुलिस के अनुसार डर के मारे दिवाकर मंडल ने तुरंत RTGS के ज़रिए धोखेबाजों के अकाउंट में ₹6,30,000 ट्रांसफर कर दिए. पैसे मिलते ही आरोपी का मोबाइल नंबर बंद हो गया, जिसके बाद पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है. पीड़ित ने तुरंत सकरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. बता दें कि यह ऐसा पहला मामला नहीं है. धोखेबाज पहले भी अलग-अलग नए तरीकों से लोगों को निशाना बना चुके हैं. इसलिए अगर किसी को पैसे मांगने या धमकी देने वाला कोई फ्रॉड कॉल आता है, तो उन्हें तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करना चाहिए.

