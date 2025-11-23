5 छक्कों ने बना दिया टीम इंडिया का सुपरस्टार! रिंकू सिंह ने बिलासपुर में बताई पूरी कहानी

Indian cricketer Rinku Singh: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बिलासपुर पहुंचकर अपने संघर्ष और सफर को साझा किया. उन्होंने बताया कि क्रिकेट उनके लिए कभी सपना नहीं था. उन्होंने सिर्फ आनंद के लिए खेलना शुरू किया था. धीरे-धीरे मेहनत और लगातार प्रदर्शन की बदौलत वे आज भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं. रिंकू ने कहा कि निचले तबके से आने वाले खिलाड़ियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विश्वास और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है.

रिंकू सिंह ने ZEE MP-CG को बताया कि उनके करियर को सबसे बड़ा मोड़ आईपीएल में गुजरात के खिलाफ पांच गेंदों में पांच छक्के लगाने वाली इनिंग ने दिया. इस प्रदर्शन ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार, खासकर मां और भाई का साथ उनके संघर्ष भरे दिनों में सबसे बड़ी ताकत रहा है.

पूरा ध्यान क्रिकेट पर

शादी और राजनीति के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर है. हालांकि उनकी सगाई हो चुकी है, लेकिन शादी की तारीख तय नहीं हुई है क्योंकि दोनों अपने-अपने काम में व्यस्त हैं. उन्होंने युवा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि मैदान पर दिल से खेलो, सफलता खुद चलकर आएगी. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!