4 साल का इंतजार खत्म, बिलासा देवी एयरपोर्ट अब बनेगा 4-C कैटेगरी का हवाई अड्डा, 50 करोड़ मंजूर

Bilasa Devi Airport Expansion News​: बिलासपुर में बिलासा देवी केवट चकरभाठा एयरपोर्ट के विस्तार में सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है. 290.80 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन के अधिग्रहण के लिए ₹50.64 करोड़ की रकम जो पिछले चार सालों से पेंडिंग थी उसे केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया गया है. इससे एयरपोर्ट को कैटेगरी 4-C में अपग्रेड करने का रास्ता साफ हो गया है. विधायक अमर अग्रवाल ने इसे जन संघर्ष समिति की जीत बताया. उन्होंने यह भी कहा कि नाइट लैंडिंग सुविधाओं की तैयारी पूरी हो गई है और यह सेवा फरवरी या मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है.

एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी में किया जाएगा अपग्रेड

बता दें कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ज़रूरी 290.80 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन के बदले भारत सरकार के खाते में ₹50.64 करोड़ जमा कर दिए गए हैं. इससे चकरभाठा एयरपोर्ट को कैटेगरी 4C में अपग्रेड करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. इस अहम उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ़ एक प्रशासनिक फ़ैसला नहीं है, बल्कि सालों से चल रहे जनसंघर्ष और भावनाओं की जीत है. उन्होंने एयरपोर्ट विस्तार के लिए लगातार काम कर रही समर्पित जनसंघर्ष समिति के अथक प्रयासों की तारीफ़ की.

नाइट लैंडिंग की तैयारी

अमर अग्रवाल ने इस फैसले पर राज्य और केंद्र सरकारों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि दोनों सरकारों के बीच बेहतर तालमेल और सकारात्मक सोच की वजह से संभव हुई है. उन्होंने आगे बताया कि नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए प्री-कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और DGCA से फाइनल मंज़ूरी मिलने के बाद फरवरी-मार्च तक इसके चालू होने की पूरी संभावना है. वहीं एयर सर्विस विस्तार जन संघर्ष समिति ने इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों की तारीफ़ की है. समिति ने कहा कि बिलासपुर में पूरी तरह से सुसज्जित एयरपोर्ट और मेट्रो शहरों के लिए सीधी उड़ानों का सपना अब सच होने के करीब है, क्योंकि इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है.

