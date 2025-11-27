Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर में बदला स्कूलों का समय, जानिए कितने बजे से लगेगी क्लासें, अलाव भी जलेगा

Bilaspur School Timings Chang: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बाद स्कूलों के समय में बदलाव होना शुरू हो गया है. बिलासपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:08 PM IST
बिलासपुर में बदला स्कूलों का समय
बिलासपुर में बदला स्कूलों का समय

Chhattisgarh News: बिलासपुर में स्कूलों का समय बदल गया है, जिला प्रशासन ने ठंड की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. बिलासपुर के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को दो पालियों में लगाा जाएगा. वहीं जिला प्रशासन ने स्कूलों में समय के बदलाव के अलावा और भी कई अहम निर्देश जारी किए हैं, जहां शहरों में अलावा भी जलाया जाएगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा ठंड का असर देखा जा रहा है. 

दो पालियों में लगेंगे स्कूल 

बिलासपुर में स्कूल दो पालियों में लगेंगे, पहले सुबह 8 बजे से 11 बजकर 45 मिनट तक स्कूल लगेंगे, वहीं दूसरी पाली की शुरुआत दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. बिलासपुर कलेक्टर के आदेश के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने नया समय सारिणी जारी की है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, वहीं दोपहर के वक्त भी स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधी सभी एडवाजरी जारी की गई है. 

बिलासपुर में अलावा जलेंगे 

वहीं ठंड से लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की पहल शुरू कर दी है, प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि जोन कमिश्नरों को निर्धारित स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, यदि किसी अन्य स्थान पर भी अलाव की जरूरत महसूस होती है, वहां भी व्यवस्था की जाएगी. बिलासपुर के नेहरू चौक, राजीव गांधी चौक, देवकीनंदन चौक और महाराणा प्रताप चौक सहित प्रमुख स्थानों पर शुक्रवार रात से अलाव जलाने की शुरुआत कर दी जाएगी. ताकि शहर के लोगों को किसी तरह की समस्याएं न हो. 

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड 

उत्तर और मध्य भारत में बढ़ती शीतलहर को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणऔर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आम जनता के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, इसमें लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बढ़ना शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी किया है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

