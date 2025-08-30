NEET में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में लिया एडमिशन, कार्रवाई की तैयारी
NEET में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में लिया एडमिशन, कार्रवाई की तैयारी

NEET Admission Fraud: फर्जी EWS प्रमाण पत्र बनाकर तीन छात्राओं ने NEET परीक्षा में एडमिशन लिया. जब सिम्स मेडिकल कॉलेज ने सत्यापन के लिए तहसील कार्यालय भेजा तो तहसील कार्यालय ने प्रमाण पत्र फर्जी बताया. छात्राओं का एडमिशन खतरे में है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:02 PM IST
NEET में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में लिया एडमिशन, कार्रवाई की तैयारी

बिलासपुर। मुन्ना भाई पिक्चर की तर्ज पर अब फर्जी तरीके से बिलासपुर में मेडिकल में एडमिशन लेने का मामला सामने आया है. जहां  फर्जी EWS प्रमाण पत्र बनाकर तीन छात्राओं ने NEET परीक्षा में एडमिशन लिया. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब सिम्स मेडिकल कॉलेज ने सत्यापन के लिए तहसील कार्यालय भेजा. तहसील कार्यालय ने इसे फर्जी बताया. जिसके बाद से सिम्स मेडिकल कॉलेज अब इन छात्राओं के एडमिशन कैंसिल करने की तैयारी में है. 

दरअसल, बिलासपुर की तीन छात्राओं ने कथित तौर पर फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में सफलता हासिल की है. तहसील कार्यालय की जांच में इन प्रमाण पत्रों को पूरी तरह से असत्य पाया गया है. अब इन छात्राओं का एडमिशन खतरे में पड़ गया है.

ऐसे हुआ खुलासा
बिलासपुर तहसील कार्यालय से ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया. इसके बावजूद तीन परीक्षार्थी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर नीट की परीक्षा में शामिल हुए और सफलता भी हासिल कर ली. लेकिन जब आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा इन दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया बिलासपुर तहसील कार्यालय को भेजा गया, तब सच्चाई सामने आई. अफसरों ने दावा किया है कि बिलासपुर के किसी भी तहसील से इन छात्राओं के नाम पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं. इससे साफ है कि यह प्रमाण पत्र फर्जी है. सूची के आधार पर तहसील द्वारा छात्राओं और उनके अभिभावकों से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई, टीम मौके पर पते की जांच करने पहुंची और स्थानीय लोगों से जानकारी ली, तो वहां भी ऐसे किसी व्यक्ति या परिवार की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला.

मौके पर नहीं मिली कोई जानकारी
आसपास के लोगों ने भी छात्राओं और उनके परिजनों की जानकारी से इनकार कर दिया. दिए गए मोबाइल नंबर पर लगातार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रेयांशी गुप्ता पिता सुनील गुप्ता निवासी गुप्ता डेयरी के पास सरकंडा-सीपत रोड, भाव्या मिश्रा पिता सूरज कुमार मिश्रा निवासी पटवारी गली, सरकंडा और सुहानी सिंह पिता सुधीर कुमार सिंह निवासी सीपत रोड लिंगियाडीह ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का सहारा लेकर नीट परीक्षा में हिस्सा लिया और सफलता भी प्राप्त कर ली. शिक्षा और प्रशासनिक हलकों में इस खुलासे ने हलचल मचा दी है. अब प्रशासन की ओर से उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.जिले का यह पहला मामला है जब फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाकर नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रवेश पाने की कोशिश की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रमाण पत्र फर्जी साबित होते हैं, तो छात्राओं का प्रवेश निरस्त हो सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तय है.

कैंसिल किया जाएगा एडमिशन
वहीं, इस मामले में जब जी मीडिया की टीम ने सिम्स मेडिकल कॉलेज केअधीक्षक डॉ लखन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां से कंडिडेट की जानकारी मिली है, EWS का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर कुछ छात्र-छात्राएं MBBS में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं. जिनका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा, उसके बारे में कार्रवाई किया गया है, ऐसे जांच में पाया गया है कि तहसील कार्यालय से जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी किया गया है. वो वहां से जारी ही नहीं हुआ था. सत्यापन करने के बाद में पता चला है कि वहां से ऐसे कोई सार्टिफिकेट जारी ही नहीं हुआ है, यह सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी है जांच में यदि और बातें सामने आती है और पुष्टि होती है तो इन सभी का एडमिशन कैंसिल भी किया जा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

रिपोर्ट शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

ये भी पढ़ें- शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब पांचवीं तक के बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी, SCERT तैयार करेगी सिलेबस

