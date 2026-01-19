Advertisement
यात्रीगण कृपया ध्यान दें: 6 ट्रेनें 3 दिनों के लिए हुई कैंसिल, जानिए इनके नाम और समय

Chhattisgarh Trains Cancelled: छत्तीसगढ़ में 6 पैसेंजर ट्रेनों को 3 दिनों के लिए कैंसिल करने का फैला लिया गया है. बताया जा रहा है कि वर्क के चलते यह ट्रेनें कैंसिल हुई हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:41 PM IST
बिलासपुर रेल मंडल की 6 ट्रेनें 3 दिन के लिए कैंसिल
बिलासपुर रेल मंडल की 6 ट्रेनें 3 दिन के लिए कैंसिल

Train Cancelled: भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल की 6 पैसेंजर ट्रेनों को 3 दिन के लिए कैंसिल कर दिया है. बताया जा रहा है कि बिलासपुर रेल मंडल में आने वाले समपार फाटक पर गर्डर डी-लांचिंग का काम तेजी से चल रहा है, जिसके चलते इन ट्रेनों को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, ऐसे में इन ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह रोजमर्रा के यात्रियों के लिए अहम मानी जाती थी, जिनके कैंसिल होने से बिलासपुर और रायगढ़ रूट के साथ-साथ कोरबा रूट के यात्रियों को भी परेशानियां होगी.

23 से 25 जनवरी तक कैंसिल रहेगी ट्रेनें 

बताया जा रहा है कि यह ट्रेनें 23 से 25 जनवरी तक कैंसिल रहेगी. बिलासपुर–रायगढ़–बिलासपुर के साथ-साथ बिलासपुर–कोरबा–बिलासपुर मेमू ट्रेनें अगले तीन दिनों तक अब संचालित नहीं होगी. ऐसे में रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियां होगी. बिलासपुर रेल मंडल के जांजगीर नैला–चांपा सेक्शन के बीच काम तेजी से करने के लिए इन ट्रेनों को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, ताकि काम को जल्द से जल्द निपटाया जा सके और फिर यहां से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करवाया जाएगा. भारतीय रेलवे की तरफ से यहां तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली ट्रेनों को भी प्रभावित होना पड़ेगा. 

ये भी पढ़ेंः 1878 में बना था MP का यह रेलवे स्टेशन, बेहद रोमांचक का यहां का रेल सफर

ये ट्रेनें हुई कैंसिल 

गाड़ी संख्या 68737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर 
गाड़ी संख्या 68738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर
गाड़ी संख्या 68736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू पैसेंजर 
गाड़ी संख्या 68735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर
गाड़ी संख्या 68731 कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर
गाड़ी संख्या 68732 बिलासपुर-कोरबा मेमू पैसेंजर 

वहीं कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोका जाएगा. जैसे गाड़ी संख्या 68861 जो गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर वह अब बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ही समाप्त कर दी जाएगी. इसी तरह से बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच की ट्रेन भी रद्द होगी. झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर को बिलासपुर से ही शुरु किया जाएगा. इस तरह से ट्रेनों को पहले ही समाप्त किया जाएगा. यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए रेलवे की तरफ से खेद जताया गया है, जबकि जल्द ही ट्रेनों को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है. 

ये भी पढ़ेंः बिलासपुर में उड़ानें घटने से दिल्ली का सफर हुआ मंहगा, देने पड़ रहा है दोगुना किराया 

