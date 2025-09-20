बिलासपुर में बेटे का हैवानियत भरा कदम, मां की कुल्हाड़ी से की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
बिलासपुर में बेटे का हैवानियत भरा कदम, मां की कुल्हाड़ी से की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Bilaspur News: बिलासपुर में अंधविश्वास के चलते एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. आरोपी अपने बच्चों की लगातार बीमारी से परेशान था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:02 PM IST
बिलासपुर में बेटे का हैवानियत भरा कदम, मां की कुल्हाड़ी से की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चकरभट्टा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी. 38 वर्षीय आरोपी अपने बच्चों की लगातार खराब सेहत से बेहद परेशान था. इसी परेशानी में उसने कई वैद्य और बैगाओं के पास इलाज करवाया. एक बैगा ने उसे बताया कि उसके बच्चों पर जादू-टोना किया गया है और यह सब उसकी अपनी माँ ने ही किया है, जिसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिविव जज बनने के लिए करनी होगी वकालत; जानिए नियम

 

बेटे ने मां की कुल्हाड़ी से की हत्या
दरअसल, जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरवानी में 38 वर्षीय विष्णु केंवट जो कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, बीते कई दिनों से अपने बच्चों की लगातार बिगड़ती सेहत को लेकर मानसिक रूप से परेशान था. डॉक्टरों के बजाय वह वैद्य और बैगा के पास इलाज के लिए गया. एक बैगा ने उसे यह यकीन दिलाया कि उसके बच्चों पर जादू-टोना हुआ है और यह किसी करीबी द्वारा किया गया है.

वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
बार-बार पूछने पर बैगा ने बताया कि उसकी अपनी मां, मंटोरा बाई केवट यह जादू-टोना करवाया है. यह सुनकर विष्णु को अपनी माँ पर शक हुआ और वह कुल्हाड़ी लेकर उसकी झोपड़ी में गया. जब उसकी मां ने अपने बेटे के आरोपों का खंडन किया, तो गुस्से में आकर विष्णु ने  ताबड़तोड़ वार  कर उसकी  हत्या कर दी. हत्या के तुरंत बाद विष्णु चकरभट्टा थाने गया और अपना गुनाह कबूल करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

Bilaspur NewsCG News

;