बिलासपुर-दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, दो अलग-अलग हादसों में 16 गायों की मौत
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर-दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, दो अलग-अलग हादसों में 16 गायों की मौत

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 16 गायों की दर्दनाक मौत हो गई. बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे गायों के झुंड को कुचल दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:41 PM IST
बिलासपुर-दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, दो अलग-अलग हादसों में 16 गायों की मौत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में दो अलग-अलग जगहों पर हुए भीषण हादसों में 16 गायों की मौत हो गई. बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के रतनपुर रोड पर गतौरी ग्राम पंचायत के पास एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही एक गर्भवती गाय समेत आठ गायों को कुचल दिया. वहीं दुर्ग में भी एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे आठ मवेशियों को कुचल दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें: क्या तलाक के बाद फिर से साथ रह सकते हैं पति-पत्नी? छत्तीसगढ़ HC ने सुनाया रोचक फैसला

 

बिलासपुर में 8 गायों की दर्दनाक मौत
दरअसल, मंगलवार देर रात बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गतौरी के पास रतनपुर रोड पार कर रहे गायों के झुंड को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में एक गर्भवती गाय समेत आठ गायों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए. चार अन्य गायें गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें राहगीरों की मदद से इलाज के लिए पास के पशु चिकित्सालय ले जाया गया. इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक चालक की तलाश कर रही है.

यह भी पढ़ें: ये कैसी लापरवाही, छत्तीसगढ़ में 2 महीने की बच्ची को एक साथ लगा दिए 4 टीके, 24 घंटे में ही...

 

दुर्ग में मवेशियों को हाईवा ने कुचला 
दूसरी घटना दुर्ग में हुई जहां तेज़ रफ़्तार का कहर देखने को मिला. देर रात एक तेज़ रफ़्तार वाहन ने आठ मवेशियों को कुचल दिया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई. देर रात राजनांदगांव से दुर्ग आ रहा यह वाहन बाफना टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैठे मवेशियों से टकरा गया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है. आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

 

Bilaspur Newsdurg news

