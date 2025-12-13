बिलासपुर में बड़े कोल कारोबारियों पर GST की रेड, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन के परिवार में भी छापा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में कोयला व्यापार से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. राज्य GST (SGST) विभाग ने बिलासपुर जिले और राज्य के कई अन्य जिलों में बड़े कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं. इस कार्रवाईमें 10 से ज़्यादा SGST टीमें शामिल हैं, जो अलग-अलग जगहों पर एक साथ जांच कर रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयला व्यापारियों विनोद जैन, प्रशांत जैन और प्रवीण झा की कोयला वॉशरी, ऑफिस और अन्य जगहों की जांच की जा रही है.

10 से ज़्यादा SGST की टीम कर रही जांच

दरअसल, स्टेट GST (SGST) डिपार्टमेंट की टीमों ने बिलासपुर ज़िले में बड़े कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है, और यह कार्रवाई अभी भी जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज़्यादा SGST टीमों ने कोयला वॉशरी, ऑफिस और कोयला व्यापारियों विनोद जैन, प्रशांत जैन और प्रवीण झा से जुड़े दूसरे ठिकानों पर छापा मारा है. इस ऑपरेशन के दौरान विनोद जैन की महावीर कोल वाशरी, प्रवीण जैन के फील ग्रुप और प्रशांत जैन के पारस पावर ग्रुप से जुड़ी कई जगहों की गहन जांच की जा रही है.

अंकिता लोखंडे-विक्की जैन के परिवार में भी रेड

ये जगहें सिर्फ़ बिलासपुर ज़िले तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि रायगढ़ और बलौदा बाज़ार समेत दूसरे ज़िलों में भी फैली हुई हैं. बताया जा रहा है कि कोयला कारोबार से जुड़े लेन-देन में वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है. SGST की टीमें इन जगहों पर मौजूद हैं और डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और स्टॉक से जुड़े कागज़ात की बारीकी से जांच कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई अभी भी जारी है, और आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है. बता दें कि महावीर कोल वाशरी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के परिवार से जुड़ा हुआ है.

10 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए

12 दिसंबर की सुबह से लेकर देर रात तक टीम ने तीनों बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शन और इनकम रिकॉर्ड की जांच की. जांच के बाद महावीर कोल वाशरी ने ₹10 करोड़ सरेंडर कर दिए. बाकी दो बिजनेसमैन के ठिकानों पर जांच जारी है और कार्रवाई अभी भी चल रही है. अधिकारियों की शुरुआती जांच में कोयला मिक्सिंग और दूसरे ऑपरेशन्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट में हेरफेर का पता चला था. बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए कई तरह की तरकीबें अपना रहे थे. माना जा रहा है कि इस टैक्स चोरी के मामले में करोड़ों रुपये शामिल हैं.

तीन बड़े कोल कारोबारी जीएसटी विभाग की निगरानी में

जानकारी के अनुसार, शहर के तीन बड़े कोल कारोबारियों पर लंबे समय से जीएसटी विभाग की निगरानी थी. इनका व्यापार विभिन्न राज्यों तक फैला हुआ है. कारोबार से होने वाली आय के मुकाबले टैक्स की कम रिपोर्टिंग मिलने पर रायपुर की डायरेक्ट टीम ने उनके घर और परिसरों पर छापेमारी की है.