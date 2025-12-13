Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3039510
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर में बड़े कोल कारोबारियों पर GST की रेड, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन के परिवार में भी छापा

Bilaspur News: स्टेट GST (SGST) डिपार्टमेंट ने बिलासपुर जिले सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बड़े कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं. 10 से ज़्यादा टीमों ने एक साथ ऑफिस और दूसरी जगहों पर कार्रवाई शुरू की.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में बड़े कोल कारोबारियों पर GST की रेड, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन के परिवार में भी छापा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में कोयला व्यापार से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. राज्य GST (SGST) विभाग ने बिलासपुर जिले और राज्य के कई अन्य जिलों में बड़े कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं. इस कार्रवाईमें 10 से ज़्यादा SGST टीमें शामिल हैं, जो अलग-अलग जगहों पर एक साथ जांच कर रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयला व्यापारियों विनोद जैन, प्रशांत जैन और प्रवीण झा की कोयला वॉशरी, ऑफिस और अन्य जगहों की जांच की जा रही है.

10 से ज़्यादा SGST की टीम कर रही जांच
दरअसल, स्टेट GST (SGST) डिपार्टमेंट की टीमों ने बिलासपुर ज़िले में बड़े कोयला व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है, और यह कार्रवाई अभी भी जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज़्यादा SGST टीमों ने कोयला वॉशरी, ऑफिस और कोयला व्यापारियों विनोद जैन, प्रशांत जैन और प्रवीण झा से जुड़े दूसरे ठिकानों पर छापा मारा है. इस ऑपरेशन के दौरान विनोद जैन की महावीर कोल वाशरी, प्रवीण जैन के फील ग्रुप और प्रशांत जैन के पारस पावर ग्रुप से जुड़ी कई जगहों की गहन जांच की जा रही है.

अंकिता लोखंडे-विक्की जैन के परिवार में भी रेड
ये जगहें सिर्फ़ बिलासपुर ज़िले तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि रायगढ़ और बलौदा बाज़ार समेत दूसरे ज़िलों में भी फैली हुई हैं. बताया जा रहा है कि कोयला कारोबार से जुड़े लेन-देन में वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है. SGST की टीमें इन जगहों पर मौजूद हैं और डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और स्टॉक से जुड़े कागज़ात की बारीकी से जांच कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई अभी भी जारी है, और आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है. बता दें कि महावीर कोल वाशरी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के परिवार से जुड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

10 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए
12 दिसंबर की सुबह से लेकर देर रात तक टीम ने तीनों बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शन और इनकम रिकॉर्ड की जांच की. जांच के बाद महावीर कोल वाशरी ने ₹10 करोड़ सरेंडर कर दिए. बाकी दो बिजनेसमैन के ठिकानों पर जांच जारी है और कार्रवाई अभी भी चल रही है. अधिकारियों की शुरुआती जांच में कोयला मिक्सिंग और दूसरे ऑपरेशन्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट में हेरफेर का पता चला था. बिजनेसमैन टैक्स बचाने के लिए कई तरह की तरकीबें अपना रहे थे. माना जा रहा है कि इस टैक्स चोरी के मामले में करोड़ों रुपये शामिल हैं.

तीन बड़े कोल कारोबारी जीएसटी विभाग की निगरानी में
जानकारी के अनुसार, शहर के तीन बड़े कोल कारोबारियों पर लंबे समय से जीएसटी विभाग की निगरानी थी. इनका व्यापार विभिन्न राज्यों तक फैला हुआ है. कारोबार से होने वाली आय के मुकाबले टैक्स की कम रिपोर्टिंग मिलने पर रायपुर की डायरेक्ट टीम ने उनके घर और परिसरों पर छापेमारी की है.

TAGS

Bilaspur Newschhattisgarh news

Trending news

chhattisgarh news
शांति से बैठकर खाना खा रहे थे लोग, अचानक ऊपर से गिरी सीलिंग, कई लोग घायल
bhopal crime news
भोपाल में बेखौफ बदमाशों का आतंक, शादी से लौट रहे युवक को मारी गोली...
MP Crime News
लिव-इन पार्टनर को पीट-पीटकर मारा, प्राइवेट पार्ट भी जलाया, दूसरे शख्स के साथ देखा था
sehore news
सीहोर में भावांतर योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा: लाखों की गड़बड़ी उजागर, व्यापारी पर FIR
road accident
NH-56 पर भीषण सड़क हादसा, थार ने दो वाहनों को मारी टक्कर, दपंत्ति समेत 3 की मौत
Panna news
फिल्मी नहीं, पन्ना की यह मां है असली शेरनी! बेटी के लिए भिड़ी सियार से, ऐसे खदेड़ा
bhind news
प्रेमानंद जी के किडनी फेल होने से चिंतित भक्त, कर रहे अनोखा जतन, भिंड से वृंदावन...
raipur news
रायपुर में श्रवण बाधित दिव्यांगों को रोजगार का मौका, इस दिन होगा वॉक-इन-इंटरव्यू
ujjain news
हिंदू युवती संग होटल में ठहरा युवक, पत्नी के आधार कार्ड से कराई बुकिंग, मचा बवाल
amit shah
तय समय से पहले रायपुर पहुंचे अमित शाह, बस्तर ओलंपिक में होंगे शामिल...