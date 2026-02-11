सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से की दरिंदगी, पीड़िता ने दिया मासूम को जन्म; अस्पताल में गहरे राज से उठा परदा

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सौतेले पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया है. बेटी की उम्र 18 वर्ष से कम है. पीड़िता छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती थी. एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसके गर्भवती होने की पुष्टि की. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है.

सौतेले पिता ने रिश्तों को किया तारतार

मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र से है. यहां एक सौतेले पिता की हरकत ने हर किसी को हैरान कर दिया है. पिता पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना की जानकारी जैसे ही सामने आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बताया गया कि पीड़िता छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती थी और अचानक से एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ.

8 महीने की प्रेगनेंट थी पीड़िता

तबीयत खराब होने पर जब पीड़िता को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने जांच कर पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि की. डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता 8 महीने की प्रेगनेंट है. पीड़िता ने अस्पताल में एक बच्चे को भी जन्म दिया है. इतना सबकुछ होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. महिला अधिकारी ने पीड़िता से पूछताछ की तो बच्ची ने अपने सौतेले पिता का नाम लिया और उसके काले करतूत के बारे में महिला अधिकारी को बताया .

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी था फरार

पीड़िता के बयान के अधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ. इतना होते ही आरोपी फरार हो गया था. पुलिस लगातार आरोपी की तलाश करती रही लेकिन आरोपी की कहीं कुछ पता न चला. फिर एक दिन मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि आरोपी भेष बदलकर शिवरीनारायण मेले में रह रहा है. पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. फिलहाल आरोपी पिता रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.