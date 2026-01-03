Advertisement
पीएम श्री स्कूल में आवारा कुत्ते का आतंक, प्रार्थना के बाद छात्रों को बनाया निशाना, दो महिला टीचर भी घायल

PM Shri School News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम श्री स्कूल में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है. प्रार्थना के बाद छात्रों पर हमला कर दिया. बच्चों को बचाने गई महिला टीचर को भी घायल कर दिया. बताया जा रहा है अब तक स्कूल में लगभग 13 लोगों को अपना शिकार बनाया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:38 PM IST
Bilaspur PM Shri School: खमतराई स्थित पीएम श्री प्राइमरी स्कूल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल परिसर में घुसे एक आवारा कुत्ते ने पहले एक छात्र और फिर दो महिला शिक्षिकाओं पर हमला कर दिया. घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने नगर निगम को पत्र लिखकर कुत्ते को पकड़ने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से दहशत का माहौल बना हुआ है. 

दरअसल, सुबह खमतराई के पीएम श्री प्राइमरी स्कूल में रोजाना की तरह प्रार्थना सभा हो रही थी. प्रार्थना के बाद बच्चे अपनी-अपनी कक्षाओं में जाने लगे, तभी एक आवारा कुत्ता स्कूल परिसर में घुस आया. कुत्ते ने पहली कक्षा के छात्र सावन लस्कर का पीछा कर उसे काट लिया, जिससे बच्चा जमीन पर गिर पड़ा. बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी महिला शिक्षिका सीता कश्यप पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया और उन्हें भी काट लिया. हालात बिगड़ते देख स्कूल के हेडमास्टर और अन्य शिक्षकों ने मिलकर कुत्ते को परिसर से बाहर भगाया.

अब तक 13 लोग घायल
कुत्ते को दोबारा स्कूल में घुसने से रोकने के लिए जब शिक्षिका शालिनी तिवारी गेट बंद करने गईं, तभी कुत्ते ने उन पर भी हमला कर दिया. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगाया गया. घायल छात्र और दोनों शिक्षिकाओं को तुरंत सिम्स अस्पताल ले जाकर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. बताया जा रहा है कि यह आवारा कुत्ता इलाके में पहले ही 13 लोगों को काट चुका है. 

कई बार आई घटनाएं
स्कूल के हेडमास्टर सरोज यादव ने डीईओ, बीईओ और नगर निगम के जोन कमिश्नर को पत्र लिखकर कुत्ते के आतंक की जानकारी दी है, बावजूद इसके अब तक कुत्ते को पकड़ा नहीं जा सका है. वहीं सहायक शिक्षक मनोज सिंह का कहना है कि स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की गई, लेकिन विभागीय टालमटोल के चलते अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

