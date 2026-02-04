2.5 लाख दो, 2.5 करोड़ लो...तांत्रिक करता था नोटों की बारिश!अंधविश्वास के मायाजाल में फंसे लोग

Chhattisgarh Tantrik Fraud News: बिलासपुर ज़िले के बिल्हा इलाके में अंधविश्वास के नाम पर धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने एक शातिर गैंग को गिरफ्तार किया है जो तंत्र-मंत्र और चमत्कारी शक्तियों से लोगों को अमीर बनाने का वादा करके ठग रहा था. इस गैंग में दो पुरुष और तीन औरतें थीं, जो खुद को माहिर तांत्रिक और बहुत सम्मानित पुजारी बताते थे. आरोपियों ने दावा किया कि वे तंत्र-मंत्र की शक्ति से पैसों की बारिश करवा सकते हैं और 2.5 लाख रुपये को 2.5 करोड़ रुपये में बदल सकते हैं.

गिरोह ने पीड़ितों को यह यकीन दिलाया कि उनके पास "दिव्य शक्तियां" हैं जो पैसों की बारिश करवा सकती हैं. आरोपियों ने दावा किया कि अगर कोई 2.5 लाख रुपये की आहुति देता है, तो तांत्रिक अनुष्ठानों से उसे 2.5 करोड़ रुपये में बदला जा सकता है. इस लुभावने जाल में फंसकर पीड़ितों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई धोखेबाजों को सौंप दी. लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ कि पैसों की बारिश होने के बजाय उनके साथ धोखा हुआ है तब तक अपराधी भाग चुके थे.

पैसों की बारिश का लाइव नाटक

बिलासपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए इन चालाक धोखेबाजों का तरीका बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था. गैंग का मास्टरमाइंड विजय राज नाम का एक आदमी था, जो नए शिकार ढूंढता था और उन्हें अपने धोखे के जाल में फंसाता था. आरोपी पुजारी बनकर पीड़ितों को बिल्हा में एक सुनसान जगह पर बुलाते थे. वहां, अगरबत्ती, दीये और तांत्रिक अनुष्ठानों की elaborate व्यवस्था के बीच वे पैसे की बारिश करने का एक नाटकीय प्रदर्शन करते थे. अपनी आंखों के सामने लाखों रुपये देखने की चाहत में अंधे होकर लोग अपनी जेब से 2.5 लाख रुपये इन धोखेबाजों को दे देते थे.

पुलिस ने पांच लोगों को किया पकड़ा

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गैंग में महिलाएं भी शामिल थीं और उनका काम पीड़ितों का इमोशनली भरोसा जीतना था. जैसे ही उन्हें 2.5 लाख रुपये मिलते थे, आरोपी चमत्कार करने के बहाने और समय मांगते थे और फिर गायब हो जाते थे. शिकायत मिलने पर बिल्हा पुलिस स्टेशन ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया और गैंग के सभी पांचों सदस्यों को पकड़ लिया. एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़ी कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को शक है कि यह गैंग सिर्फ बिल्हा में ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों में भी एक्टिव था और इसने दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है.

