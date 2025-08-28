चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899754
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस

Bilaspur Crime News: बिलासुपर से चोरी का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां एक चोर चोरी करने एक दुकान में घुसा. इस दौरान उसकी करंट लगने से मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Bilaspur News: आपने चोर को चोरी की सजा मिलते हुए देखा या सुना होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चोर के मौत की सजा उसको मिल जाए, जिसके घर में वो चोरी करने घुसा हो. दरअसल, कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है. जहां एक दुकानदार चोरी से बचने के लिए अपने दुकान के चारों ओर तार लगा रखे थे. इस दौरान एक चोर चोरी करने की नियत से दुकान में घुसा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई. अब पुलिस दुकानदार ने दुकानदार के खिलाफ ही मामला दर्ज लिया है. ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस अपराध का असली गुनाहगार कौन है.

जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, जरेली मेनरोड में भागीरथी जायसवाल की दुकान है. उसके दुकान का नाम शिवा ट्रेडर्स है. प्रतिदिन की तरह वह 16 अगस्त की रात को दुकान बंद करके चला गया. जब वह 17 अगस्त की सुबह दुकान खोला और दुकान की साफ-सफाई की, तो उसको एक मरा हुआ आदमी दिखाई दिया. जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी.

परिजनों ने लगाय हत्या का आरोप
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान नगोई निवासी अर्जुन पात्रे पिता अशोक पात्रे के रूप में की. जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचें. परिजनों ने हत्या का आरोप लगया. जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली की करंट से मृ्त्यु होने की रिपोर्ट मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

पूछताछ में हुआ खुलासा
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जब दुकानदार से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में दुकान में कोई चोर ना घुसे., इसलिए खाली जगह पर करंट के लिए तार लगा दिया था. जिससे अगर कोई चोर चोरी करने की नियत से घुसेगा तो तार हटाने की कोशिश करेगा और बाहर जाकर गिर जाएगा. दुकान संचालक भागीरथी जायसवाल ने बताया कि मृतक व्यक्ति भी चोरी की नियत से घुसा होगा और करंट की चपेट में आ गया होगा. जिससे उसकी मृत्यु हो गई होगी. 

इस पूरे मामले में पुलिस ने दुकानदार के बयान, पीएम रिपोर्ट के आधार पर  दुकान संचालक के खिलाफ धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

ये भी पढ़ें- प्यार की सजा... मौत! पसंद की शादी चाहती थी बेटी, पिता ने इज्जत बचाने घोट दिया गला

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Bilaspur Newscrime news

Trending news

Bilaspur News
चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस
simhastha 2028
सिंहस्थ की तैयारियों पर शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? बनाओ नया प्लान
Bilaspur Bengaluru special train
नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mandsaur News
वैष्णो देवी में मंदसौर के 7 तीर्थयात्री भूस्खलन का शिकार, 2 की मौत,2 लापता और 3 घायल
OBC reservation
27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
durg news
पति बना राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, अंधे कत्ल की गुत्थी...
mp government scheme
पति के मौत के बाद MP सरकार का सहारा! खाते में भेजे जाएंगे 12 हजार, जानें प्रक्रिया
Alirajpur news
प्रिंसिपल की करतूत का पर्दाफाश! चापरासियों से खेतों में करवा रहे थे काम, हुआ एक्शन
;