चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस

Bilaspur News: आपने चोर को चोरी की सजा मिलते हुए देखा या सुना होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चोर के मौत की सजा उसको मिल जाए, जिसके घर में वो चोरी करने घुसा हो. दरअसल, कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है. जहां एक दुकानदार चोरी से बचने के लिए अपने दुकान के चारों ओर तार लगा रखे थे. इस दौरान एक चोर चोरी करने की नियत से दुकान में घुसा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई. अब पुलिस दुकानदार ने दुकानदार के खिलाफ ही मामला दर्ज लिया है. ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस अपराध का असली गुनाहगार कौन है.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, जरेली मेनरोड में भागीरथी जायसवाल की दुकान है. उसके दुकान का नाम शिवा ट्रेडर्स है. प्रतिदिन की तरह वह 16 अगस्त की रात को दुकान बंद करके चला गया. जब वह 17 अगस्त की सुबह दुकान खोला और दुकान की साफ-सफाई की, तो उसको एक मरा हुआ आदमी दिखाई दिया. जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी.

परिजनों ने लगाय हत्या का आरोप

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान नगोई निवासी अर्जुन पात्रे पिता अशोक पात्रे के रूप में की. जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचें. परिजनों ने हत्या का आरोप लगया. जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली की करंट से मृ्त्यु होने की रिपोर्ट मिली.

पूछताछ में हुआ खुलासा

रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जब दुकानदार से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में दुकान में कोई चोर ना घुसे., इसलिए खाली जगह पर करंट के लिए तार लगा दिया था. जिससे अगर कोई चोर चोरी करने की नियत से घुसेगा तो तार हटाने की कोशिश करेगा और बाहर जाकर गिर जाएगा. दुकान संचालक भागीरथी जायसवाल ने बताया कि मृतक व्यक्ति भी चोरी की नियत से घुसा होगा और करंट की चपेट में आ गया होगा. जिससे उसकी मृत्यु हो गई होगी.

इस पूरे मामले में पुलिस ने दुकानदार के बयान, पीएम रिपोर्ट के आधार पर दुकान संचालक के खिलाफ धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

