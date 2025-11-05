Advertisement
बिलासपुर

मौत के मुंह से लौटा दो साल का ऋषि! बिलासपुर ट्रेन हादसे में सोशल मीडिया बना मसीहा

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर रेल हादसे की उस दर्दनाक तस्वीर में जहां एक पूरा परिवार मलबे में समा गया, वहीं दो साल के ऋषि यादव की जिंदगी किसी करिश्मे से कम नहीं रही. घंटों तक मलबे के नीचे दबे रहने के बावजूद वह जिंदा मिला.

Nov 05, 2025, 06:54 PM IST
Bilaspur Train Collision: छत्तीसगढ़ के बिसालपुर ट्रेन हादसे में कई परिवारों की जिंदगियां चली गई है. लेकिन इस मलबे के बीच एक चमत्कार देखने को मिला है. देवरीखुर्द का दो साल का मासूम ऋषि यादव मौत के मुंह से बाहर आ गए. बता दें कि मंगलवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था, कि ट्रेन का पहला कोच पूरी तरह से मलबे में बदला गया. इसी डिब्बे में ऋषि अपने माता पिता और दादी के साथ सफर कर रहा था. 

मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में ऋषि के माता-पिता और दादी भी शिकार हो गई. वहीं मलबे में दबे ऋषि को जब बाहर निकाला गया, तो सब हैरान रह गए. ऋषि को कुछ चोटें जरूर आई, लेकिन सही सलामत है. वही हादसे बाद अधिकारियों को बच्चे की पहचान नहीं मिली. लेकिन ऋषि की एक तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी तस्वीर वायरल हुई. तो ऋषि की मौसी ने देखकर पहचान लिया. 

इलाज के लिए बिलासपुर जा रहे थे 
दरअसल, अर्जुन यादव चांपा के रहने वाले थे और ऑटो चलाकर परिवार का गुजारा करते थे. वे बीमार चल रहे थे, इसलिए पत्नी और मां के साथ डॉक्टर से मिलने बिलासपुर जा रहे थे. दोस्तों के मुताबिक अर्जुन पहले इस यात्रा के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परिवार के जोर देने पर चले गए. किसे पता था कि यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. अर्जुन और उनकी सास को सिर और चेहरे पर गहरी चोटें आईं, जबकि शीला की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका.

परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता
वहीं इस परिवार की जिम्मेदारी अर्जुन के छोटे भाई अजय के कंधों पर आ गई है. अजय का कहना है, “मेरे भतीजे ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है. मेरी मां बीमार हैं, उन्हें अभी तक सच्चाई नहीं बताई.” हादसे के बाद रेलवे ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पीड़ितों के लिए अलग से मदद का ऐलान किया है. इस हादसे ने एक तरफ जनहानि का गहरा जख्म दिया, तो दूसरी ओर एक बच्चे की जिंदगी ने उम्मीद की किरण भी जगा दी.

Bilaspur Train Accident

