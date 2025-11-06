Advertisement
छत्तीसगढ़ में टला बड़ा ट्रेन हादसा, बिलासपुर में फिर एक ही ट्रैक पर फिर आई 3 ट्रेनें

Bilaspur Train Same Track: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा टला है, जहां बिलासपुर में एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गई. हालांकि गनीमत यह रही कि कोई घटना नहीं हुई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:27 PM IST
छत्तीसगढ़ में टला बड़ा हादसा
छत्तीसगढ़ में टला बड़ा हादसा

Chhattisgarh Train Accident: बिलासपुर में एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा टला है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आमने-सामने गई, जिनमें दो मालगाड़ियां थी, जबकि एक यात्रियों से भरी मेमू ट्रेन थी, ऐसे में एक ही ट्रेक पर ट्रेनें आने से मेमू ट्रेन के यात्रियों में हड़कंप मच गया. रेलवे अधिकारियों की तरफ से आई जानकारी के हिसाब से यह गड़बड़ी ऑटो सिगनलिंग के कारण हुई है. हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं. इससे पहले बिलासपुर में एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है. 

एक ट्रैक पर आई तीन ट्रेनें 

यह घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है, जहां एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें दौड़ने लगी. जहां एक मेमू लोकल ट्रेन के आगे और पीछे दो मालगाड़ियां लग गई. ऐसे में एक साथ एक ही ट्रेक पर तीन ट्रेनों को देखकर तुरंत ट्रेनों को रोक दिया गया. जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी तो अफरा-तफरी की स्थिति जरूर बन गई और बड़ी संख्या में मेमू ट्रेन के यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए. यह मामला कोटमीसोनार और जयरामनगर रेलवे स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है, जहां यात्रियों में डर का माहौल बन गया. रेलवे के अधिकारियों ने तुरंत ही ट्रैक पर बाकि ट्रेनों की आवाजाही रोककर मामले को क्लीयर कराया है. 

ये भी पढ़ेंः मौत के मुंह से लौटा दो साल का ऋषि! बिलासपुर ट्रेन हादसे में सोशल मीडिया बना मसीहा

इस वजह से हुई दिक्कत 

रेलवे ने इस घटना पर जानकारी भी दी है, जिसमें ऑटो सिग्नल प्रणाली की वजह से एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनें आने की बात बताई जा रही है. क्योंकि ऑटो सिग्नल प्रणाली में इस तरह से एक ही रूट पर एक से ज्यादा गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मेमू ट्रेन के यात्रियों ने आगे पीछे मालगाड़ियों को देखा तो वह सुरक्षा के लिहाज से तुरंत ही नीचे उतर गए थे. 

बिलासपुर में दो दिन पहले हुई घटना 

दो दिन पहले बिलासपुर में ही कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर में 11 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ यात्री घायल भी हुए हैं, 4 नवंबर को हुई इस घटना में लालखदान-गतौरा के बीच गेवरा रोड मेमू लोकल ट्रेन ने सामने खड़ी मालगाड़ी को सीधी टक्कर मार दी थी, जिसमें मेमू ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था. ऐसे में उसी ट्रैक पर फिर से खतरे की स्थिति बनना रेलवे पर सवाल जरूर खड़ा कर देता है. 

ये भी पढ़ेंः बिलासपुर रेल हादसा: 11 की मौत... मलबे में और शव मिलने की आशंका, ट्रेन परिचालन शुरू 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

