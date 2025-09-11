ये कैसी लापरवाही, छत्तीसगढ़ में 2 महीने की बच्ची को एक साथ लगा दिए 4 टीके, 24 घंटे में ही...

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक आंगनबाड़ी केंद्र में में दो महीने की मासूम बच्ची को एक साथ चार टीके लगा दिए गए, जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई और 24 घंटे में उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद परिजन न केवल हैरान रह गए बल्कि उन्हें गहरा सदमा भी लगा. वहीं घटना के बाद लोगों में भी गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि यह गंभीर लापरवाही एक मासूम बच्ची की जान ले गई. परिवार और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है.

यह है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्टस से मिली जानकारी के अनुसार के मुताबिक रामेश्वर मरावी की पत्नी ईश्वरी मरावी मंगलवार को अपनी दो माह की बच्ची को टीकाकरण के लिए धुरीपारा के आंगनबाड़ी केंद्र लेकर गई थीं, परिजनों का आरोप है कि वहां तैनात एएनएम (सहायक नर्सिंग मिडवाइफ) विभा बंजारे ने बच्ची को एक के बाद एक चार टीके लगाए, टीका लगवाने के बाद बच्ची रातभर बेचैन रही, दर्द से रोती रही और बुधवार दोपहर 12 बजे उसकी घर में ही मौत हो गई. मासूम की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया. वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद परिजन बच्ची का शव लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. ग्रामीणों की मांग है कि शोक संतप्त परिवार को छह लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो. क्योंकि यह लापरवाही का गंभीर मामला है.

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

मामले में परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है. पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद जब एएनएम विभा बंजारे को फोन किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मासूम की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा. वहीं बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की यह हरकत भी हैरान करने वाली है.

