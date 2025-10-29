Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

13761 परिवारों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, गैस एजेंसियों को दिशानिर्देश जारी; जानें नई गाइडलाइन

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 3.0:  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में उज्ज्वला योजना 3.0 शुरू किया जा रहा है और इस योजना में बिलासपुर जिले के 13,761 गरीब परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:25 PM IST
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 3.0: हर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने और महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नया चरण शुरू किया जा रहा है. अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में उज्ज्वला योजना 3.0 शुरू किया जा रहा है. इस चरण में बिलासपुर जिले के 13,761 गरीब परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा. जिले में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंथन सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैस एजेंसी संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए.

इस साल 13761 नए लाभार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य

कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने की. बैठक में जिले के विभिन्न गैस कंपनियों की 30 से अधिक एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. खाद्य नियंत्रक ने बताया कि इस साल बिलासपुर जिले को 13,761 नए लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा.

कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए

अमृत कुजूर ने अधिकारियों और एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए. उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया में पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित कर किया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवेदन और फॉलोअप की प्रक्रिया को तेज करने तथा निर्धारित समय सीमा में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए.

उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए क्या है नई गाइडलाइन

नई गाइडलाइन के अनुसार, लाभार्थियों को नए आवेदन प्रस्तुत करने होंगे और जानकारी के सत्यापन के बाद ही गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. खाद्य नियंत्रक ने यह भी बताया कि योजना के अंतर्गत वितरण की जानकारी ग्राम पंचायतों के सूचना पटल और स्थानीय माध्यमों के जरिए सार्वजनिक की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. खाद्य नियंत्रक ने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वितरण की जानकारी ग्राम पंचायतों में सूचना पटल एवं स्थानीय माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी, ताकि कोई पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए. यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

