Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3087468
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

रिंग के बाहर रेलवे बॉक्सिंग कोच ने दिखाए खूनी तेवर, अपने ही भाई पर किया जानलेवा हमला, मामला जान हर कोई हैरान

Bilaspur Crime News: बिलासपुर के विद्यानगर में रेलवे बॉक्सिंग कोच ने पैसों के विवाद में अपने कजिन भाई पर बुलेट से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल पीड़ित ने थाने में शिकायत की है, लेकिन रसूख के चलते पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

vidya nagar crime case
vidya nagar crime case

Bilaspur Railway Boxing Coach: बिलासपुर के विद्यानगर इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खून के रिश्ते ने ही जान लेने की कोशिश कर डाली. रेलवे में बॉक्सिंग कोच के पद पर तैनात लेस्टर स्मिथ ने अपने ही कजिन भाई रोहन रॉबिंसन पर जानलेवा हमला किया. मामूली पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि आरोपी ने अपनी बुलेट बाइक से रोहन को कुचलने की कोशिश की. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लेस्टर स्मिथ नशे और रसूख के घमंड में चूर नजर आया. पहले उसने तेज रफ्तार बुलेट से रोहन को टक्कर मारी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ. सड़क पर तड़पते रोहन पर उसने जमकर घूंसे बरसाए और जान से मारने की धमकी दी. जो व्यक्ति युवाओं को खेल के जरिए अनुशासन सिखाने का दावा करता है, वही खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी करता दिखा.

शरीर में गंभीर चोटें आईं
घटना के बाद गंभीर हालत में रोहन रॉबिंसन किसी तरह तारबहार थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित का आरोप है कि लेस्टर ने पैसे के पुराने विवाद को लेकर पहले से ही रंजिश पाल रखी थी. हमले में रोहन को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं. पीड़ित परिवार दहशत में है और उन्हें डर सता रहा है कि अगर आरोपी खुले में रहा तो भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवालों के घेरे में पुलिस
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने गंभीर मामले में भी पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है. आरोप है कि रसूखदार बॉक्सिंग कोच के प्रभाव के चलते पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बजाय 48 घंटे का वक्त मांगा है. इससे इलाके के लोगों में आक्रोश है. अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह आरोपी के पद और पहचान से ऊपर उठकर सख्त कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा.

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Bilaspur News

Trending news

Bilaspur News
रिंग के बाहर रेलवे बॉक्सिंग कोच ने दिखाए खूनी तेवर, अपने ही भाई पर किया जानलेवा हमला
shahdol news
जिम में दे दनादन, गाने की आवाज कम करने की बात पर विवाद, डंबल से किया लहूलुहान
Latest Ratlam News
रतलाम में दिल दहला देने वाली घटना, बंदूक की दुकान में विस्फोट; 3 की हालत गंभीर
khandwa news
मुंबई के एजेंट..अरब का मास्टरमाइंड, खंडवा के रेलवे अधिकारी को लगाया 37.7 लाख का चूना
Barwani News
बड़वानी के निजी स्कूल में बवाल, मुस्लिम छात्रों से हनुमान चालीसा कराने की हुई मांग
gwalior news
शराब पीने से मना किया तो पड़ोसी ने घर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात
Ambikapur News
फर्जी रेलवे अफसर हिंदू बनकर युवतियों को बनाता था शिकार, लव जिहाद का मामला उजागर
mungeli crime news
सोते पति पर पत्नी ने कुल्हाड़ी से किया ताबड़तोड़ वार, सिर, चेहरे, सीने पर मारे खंजर
satna news
एमपी में स्वास्थ्य सिस्टम फिर बेनकाब, एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुला, युवक की मौत
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने शिप्रा के तट पर क्यों फहराया तिरंगा, बड़ी खास है वजह