रिंग के बाहर रेलवे बॉक्सिंग कोच ने दिखाए खूनी तेवर, अपने ही भाई पर किया जानलेवा हमला, मामला जान हर कोई हैरान

Bilaspur Railway Boxing Coach: बिलासपुर के विद्यानगर इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खून के रिश्ते ने ही जान लेने की कोशिश कर डाली. रेलवे में बॉक्सिंग कोच के पद पर तैनात लेस्टर स्मिथ ने अपने ही कजिन भाई रोहन रॉबिंसन पर जानलेवा हमला किया. मामूली पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि आरोपी ने अपनी बुलेट बाइक से रोहन को कुचलने की कोशिश की. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लेस्टर स्मिथ नशे और रसूख के घमंड में चूर नजर आया. पहले उसने तेज रफ्तार बुलेट से रोहन को टक्कर मारी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ. सड़क पर तड़पते रोहन पर उसने जमकर घूंसे बरसाए और जान से मारने की धमकी दी. जो व्यक्ति युवाओं को खेल के जरिए अनुशासन सिखाने का दावा करता है, वही खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी करता दिखा.

शरीर में गंभीर चोटें आईं

घटना के बाद गंभीर हालत में रोहन रॉबिंसन किसी तरह तारबहार थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित का आरोप है कि लेस्टर ने पैसे के पुराने विवाद को लेकर पहले से ही रंजिश पाल रखी थी. हमले में रोहन को सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं. पीड़ित परिवार दहशत में है और उन्हें डर सता रहा है कि अगर आरोपी खुले में रहा तो भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है.

सवालों के घेरे में पुलिस

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने गंभीर मामले में भी पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है. आरोप है कि रसूखदार बॉक्सिंग कोच के प्रभाव के चलते पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बजाय 48 घंटे का वक्त मांगा है. इससे इलाके के लोगों में आक्रोश है. अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह आरोपी के पद और पहचान से ऊपर उठकर सख्त कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा.

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

