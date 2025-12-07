Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासा कॉलेज में हाई-वोल्टेज ड्रामा! लेट पहुंचने पर एंट्री न मिली तो दीवार फांदने लगे परीक्षार्थी

Bilaspur Exam Chaos:  बिलासपुर के बिलासा गर्ल्स कॉलेज में अमीन–पटवारी परीक्षा के दौरान लेट पहुंचे परीक्षार्थियों ने अंदर जाने के लिए दीवार फांदने की कोशिश की. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और शामिल युवकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:52 PM IST
Chhattisgarh Vyapam Exam News: बिलासपुर में रविवार को हुई अमीन–पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला कि हर कोई दंग रह गया. व्यापम के सख्त निर्देशों के बावजूद 11:30 बजे के बाद पहुंचे कई परीक्षार्थियों को जब गेट पर रोक दिया गया, तो वे भड़क गए. परीक्षा केंद्र बिलासा गर्ल्स कॉलेज होने की वजह से भीड़ तेजी से बढ़ी और कुछ देर में बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. लेट पहुंचे परीक्षार्थी लगातार अंदर जाने की जिद करते रहे.

व्यापम ने स्पष्ट कर रखा था कि निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ युवक कॉलेज की दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे. इस दौरान साथ आए लोगों ने भी उन्हें दीवार चढ़ने में मदद करने की कोशिश की. पूरा माहौल अफरा-तफरी में बदल गया. घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे खड़े लोग उनका साथ दे रहे हैं. परीक्षा केंद्र प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हालात संभाले और किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में घुसने नहीं दिया. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि व्यापम के निर्देशों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और नियमों को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. इस घटना ने परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

युवकों पर होगी कार्रवाई
प्रत्यक्षदर्शी अजय टंडन ने बताया कि परीक्षार्थियों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी और दीवार कूदने जैसी हरकतें किसी भी हाल में नहीं थीं. प्राचार्या ने भी घटना को गंभीर मानते हुए कहा कि यह अनुशासनहीनता और सिस्टम पर हमला है. इससे पहले भी व्यापम परीक्षाओं में नकल और अव्यवस्था के मामले सामने आते रहे हैं. प्रशासन अब वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

