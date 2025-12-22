"किसी भी TI से पूछ लो नाम..." आखिर कौन है पप्पू श्रीवास, जिसके नाम पर स्टैंड कर्मचारी झाड़ रहा धौंस; सरेआम दे रहा चुनौती

Bilaspur News: आखिर कौन है पप्पू श्रीवास, जिसके नाम पर मोटरसाइकिल स्टैंड का कर्मचारी धौंस जमा रहा है? यह सवाल हर उस शख्स का है जिसने रेलवे स्टेशन का यह वायरल वीडियो देखा है. वीडियो में स्टेशन के स्टैंड पर काम करने वाला कर्मचारी खुद को दबंग अंदाज में पेश कर रहा है और बार-बार पप्पू श्रीवास के नाम का जिक्र कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में स्टेशन के स्टैंड पर काम करने वाला कर्मचारी खुद को सर्वेसर्वा समझता दिखाई दे रहा है. वह बार-बार दबंगई दिखाते हुए पप्पू श्रीवास का नाम ले रहा है और दावा कर रहा है कि स्टेशन का काम तोरवा थाने की मदद से चल रहा है.

"कहीं भी पूछ लो नाम..."

कर्मचारी खुद को रसूखदार समझते हुए कहता दिखाई दे रहा है कि किसी भी थानेदार से पप्पू श्रीवास का नाम पूछ लो, सभी उसे पहचानते हैं. किसी भी टीआई (TI) से पूछ लो कि पप्पू श्रीवास कौन है, पता चल जाएगा. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग हैरान हैं कि यह पप्पू श्रीवास कौन है, जिसके नाम से स्टैंड कर्मचारी के भीतर इतनी हिम्मत आ गई है. वीडियो को देखकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं.

बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी हरकत

वीडियो सामने आने के बाद बिलासपुर के एसएसपी (SSP) रजनेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस का नाम लेकर जो बातें की जा रही हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साइकिल स्टैंड का टेंडर लेने वाले और थाने का नाम लेकर दहशत फैलाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

