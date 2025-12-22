Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3049915
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

"किसी भी TI से पूछ लो नाम..." आखिर कौन है पप्पू श्रीवास, जिसके नाम पर स्टैंड कर्मचारी झाड़ रहा धौंस; सरेआम दे रहा चुनौती

CG News:  बिलासपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ मोटरसाइकिल स्टैंड का एक कर्मचारी विवादित बयान देता दिखाई दे रहा है. वीडियो में वह बार–बार स्टैंड संचालक पप्पू श्रीवास के नाम पर दबंगई करता दिख रहा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

bilaspur news
bilaspur news

Bilaspur News: आखिर कौन है पप्पू श्रीवास, जिसके नाम पर मोटरसाइकिल स्टैंड का कर्मचारी धौंस जमा रहा है? यह सवाल हर उस शख्स का है जिसने रेलवे स्टेशन का यह वायरल वीडियो देखा है. वीडियो में स्टेशन के स्टैंड पर काम करने वाला कर्मचारी खुद को दबंग अंदाज में पेश कर रहा है और बार-बार पप्पू श्रीवास के नाम का जिक्र कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, बिलासपुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में स्टेशन के स्टैंड पर काम करने वाला कर्मचारी खुद को सर्वेसर्वा समझता दिखाई दे रहा है. वह बार-बार दबंगई दिखाते हुए पप्पू श्रीवास का नाम ले रहा है और दावा कर रहा है कि स्टेशन का काम तोरवा थाने की मदद से चल रहा है.

"कहीं भी पूछ लो नाम..."
कर्मचारी खुद को रसूखदार समझते हुए कहता दिखाई दे रहा है कि किसी भी थानेदार से पप्पू श्रीवास का नाम पूछ लो, सभी उसे पहचानते हैं. किसी भी टीआई (TI) से पूछ लो कि पप्पू श्रीवास कौन है, पता चल जाएगा. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग हैरान हैं कि यह पप्पू श्रीवास कौन है, जिसके नाम से स्टैंड कर्मचारी के भीतर इतनी हिम्मत आ गई है. वीडियो को देखकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी हरकत
वीडियो सामने आने के बाद बिलासपुर के एसएसपी (SSP) रजनेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस का नाम लेकर जो बातें की जा रही हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साइकिल स्टैंड का टेंडर लेने वाले और थाने का नाम लेकर दहशत फैलाने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Bilaspur News

Trending news

mp news
एमपी के विकास के लिए कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले, जानिए किन-किन मुद्दों पर लगी मुहर
mp news
1 लड़का...3 लड़कियां, एमपी में महिला ने चार बच्चों को एक साथ दिया जन्म, सभी स्वस्थ्य
Ambikapur News
रात में बनी सड़क… सुबह गायब, छत्तीसगढ़ के ‘शिमला’ में 6 करोड़ घोटाले की खुली पोल
damoh news
झूठी रिपोर्ट… फिर पुलिस की धमकी, 18 साल के युवक ने लगाई फांसी, कटघरे में पुलिस!
Madhya Pradesh Cyber Police
अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक: MP साइबर पुलिस का अलर्ट, तुरंत अपनाएं ये स्टेप्स...
Budget Par Sanvaad
Budget 2026 में आप क्या चाहते हैं घोषणा, क्या देना चाहते हैं कुछ सजेशन?
Raipur Bilaspur Highway
छत्तीसगढ़ को पहली 8 लेन सड़क की सौगात, रायपुर-बिलासपुर यात्रा होगी आसान...
migrant worker murder
केरल में प्रवासी मजदूर की हत्या: छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत...
satna news
Satna News: जनता के पैसों से खिलवाड़! पैर रखते ही उखड़ी सड़क, भड़कीं राज्यमंत्री...
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में फिर आएंगे अफ्रीकी चीते, नए साल में तीसरी खेप लाने की तैयारियां