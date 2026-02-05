बिना वजह पति से अलग रह रही पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्यों सुनाया ये फैसला

cg highcourt News: अगर शादीशुदा महिला बिना किसी कारण अपने पति से अलग हो जाती है तो वो मेंटेनेंस यानी की गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होती है. अरे, ये बात हम नहीं बोल रहे बल्कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खुद एक मामले में ये फैसला सुनाया है. फैसला महिला के खिलाफ सुनाया गया है. लेकिन क्यों? दरअसल, कोर्ट का कहना है कि जब पत्नी बिना ठोस वजह पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वो ससुराल पक्ष की तरफ से दिए जा रहे गुजारा भत्ता की भी हकदार नहीं रह जाती है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, एक महिला अपनी शादी के चार दिन बाद ही अपने पति से अलग हो जाती है. पत्नी का आरोप है कि ससुराल पक्ष उससे दहेज की मांग कर रहा है. दहेज में 10 लाख रुपये और कार की डिमांड की गई है. वहीं पति पर भी दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है. पति से अलग होने के बाद उसने गुजारा भत्ते की डिमांड की है लेकिन कोर्ट के फैसले ने महिला को निराश कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि सिर्फ शादीशुदा होना गुजारा भत्ता के दायरे में आपको नहीं रखता है, इसके लिए पति-पत्नी के रिश्ते भी मायने रखते हैं.

फैमली कोर्ट ने भी किया खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट आने से पहले महिला ने फैमली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां से भी उसे निराश होकर लौटना पड़ा था. वहीं महिला के पति ने बयान दिया है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए कई बार प्रयास कर चुका है. स्थिति को फिर से ठीक करना चाहता है पत्नी को वापिस बुलाने के लिए कानून का दरवाजा भी खटखटाया लेकिन पत्नी आने के साफ इंकार कर रही है.

सीआरपीसी की धारा 125 का हवाला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कई प्रयासों के बावजूद पत्नी रिश्ते में आने से इंकार करती है तो उसे गुजारा भत्ता भी मांगने का हक नहीं होता है. सीआरपीसी की धारा 125 भी ऐसे स्थिति में गुजारा भत्ता देने से इंकार करता है जहां पत्नी बिना किसी ठोस कारण पति से अलग हो जाती है.