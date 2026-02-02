Advertisement
बिलासपुर

मुझ पर चढ़ा दो ट्रक...! पब से निकलकर बीच सड़क पर युवक-युवती ने काटा बवाल, हरकतें देख राहगीर भी रह गए दंग

CG News:  बिलासपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक युवती को नशे की हालत में बीच सड़क पर जमकर हंगामा काटते देखा गया है. हद तो तब हुई जब नशे में धुत युवक ट्रक के सामने खड़े होकर ट्रक को अपने ऊपर से गुजरने का इशारा देता रहा.

 

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:17 PM IST
bilaspur news

Bilaspur news: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है जहां एक युवक युवती ने नशे की हालत में बीच सड़क जमकर हंगामा काटा है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक नशे में धुत होकर ट्रक के सामने खड़ा हो गया और ट्रक को उसके ऊपर से गुजरने का ईशारा दे रहा है. युवक और युवती के इस शर्मनाक हंगामे ने सड़क पर चलने वालों के भी होश उड़ा दिए थे. 

नशेड़ियों का हाई-वोल्टेज ड्रामा
मामला बिलासपुर के महाराणा चौक ब्रीज के पास का है जहां पब से निकलकर एक युवक युवती ने बीचो-बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया. सड़क पर चलने वाले लोग भी इन नशेड़ियों की हरकत को देखकर दंग रह गए. आसपास के लोगों ने तुरंत अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. कभी दोनों बीच सड़क एक दूसरे से गले मिलते दिखाई देते हैं तो कभी ट्रक के सामने खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं. 

गाड़ी ऊपर चढ़ाने का ईशारा
हद तो तब हुई जब युवक अपनी सुध-बुध खोकर एक चलते हुए ट्रक के ठीक सामने जा खड़ा हुआ और ड्राइवर को अपने ऊपर गाड़ी चढ़ाने का इशारा करने लगा. हालांकि ट्रक ड्राइवर ने अपने सूझबूझ से कोई अनहोनी नहीं होने दी. उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई. वीडियो में युवती स्कूटी पर सवार दिखाई दे रही है जो बार-बार युवक के आसपास, साथ-साथ चलती दिखाई दे रही है. कभी युवक सड़क किनारे बैठे दिख रहा तो कभी स्कूटी के सहारे आगे चलता दिख रहा है. दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस भी होती दिखाई दे रही है. युवती भी नशे में धुत होकर स्कूटी चलाती दिख रही है. 

आधुनिकता की ये कैसी तस्वीर 
 इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने तरह-तरह के सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि आधुनिकता की ये कैसी तस्वीर है जहां आजकर के युवाओं को नशे में कुछ दिखाई नहीं देता. नशे की ओर आगे बढ़ती इस जेनरेशन  को क्या अपने साथ-साथ किसी का भी ख्याल नहीं है? आज की पीढ़ी नशे के जुनून में न केवल कानून की धज्जियां उड़ा रही है, बल्कि अपनी और दूसरों की जान को भी दांव पर लगा रही है. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

