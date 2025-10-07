Advertisement
गर्लफ्रेंड संग लिव-इन में रहता था, पैसे हुए खत्म तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से मांगी 10 लाख फिरौती

Bilaspur News-बिलासपुर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक ने पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए अपने अपहरण की साजिश रच डाली. युवक ने पिता को फोन कर बताया कि उसका अपहरण हो गया है और आरोपी 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं. पुलिस ने सोमवार रात युवक को पेंड्रा रेलवे स्टेशन से पकड़ा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:52 PM IST
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रह रहे युवक ने अपने अपहरण की झूठी साजिश रच डाली. युवक को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपहरण की साजिश का प्लान बनाया. युवक ने अपने पिता को फोन कर बताया कि 8-10 लड़कों ने उसे किडनैप कर लिया है. 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं. पुलिस को चकमा देने के लिए वह मध्यप्रदेश भाग गया, लेकिन जब उसके पैसे खत्म हो गए तो वापस लौटने लगा. पुलिस ने युवक को सोमवार रात पेंड्रा रेलवे स्टेशन से पकड़ा है. 2 दिनों से पुलिस युवक को खोजने के लिए भटक रही थी. 

10 साल से बिलासपुर में रह रहा युवक 
जानकारी के अनुसार, युवक का नाम संजय यादव है, वह जशपुर जिले के देरहाखार का रहने वाला है. उसके पिता बालेश्वर यादव किसान हैं, संजय पिछले 10 साल से बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में किराए के मकान में रहता है. वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहा है. इसके साथ ही प्राइवेट बैंक में भी कुछ काम करता है. 

घर नहीं पहुंचा युवक
1 अक्टूबर को संजय ने पिता को फोन कर बताया कि वह घर आ रहा है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा. दूसरे दिन पिता ने उसे फोन किया तो फोन लगातार बंद मिला. बेटे का फोन बंद होने से घरवाले घबरा गए. पिता खोजने के लिए बिलासपुर पहुंचे, जहां किराए के मकान में ताला लगा मिला. 5 अक्टूबर को उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि 8-10 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया है. 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं. 

अपने बैंक अकाउंट में जमा करने को कहा
युवक ने पैसा अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करने को कहा. घबराए पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी. शुरूआती जांच में पुलिस को अपहरण की कहानी झूठी लगी. लेकिन पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही थी. युवक लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. सोमवार को पुलिस को पता चला कि युवक मध्यप्रदेश के कटनी पहुंच गया है. एक टीम कटनी के लिए रवाना हो गई, फिर पता चला कि वह वापस लौट रहा है. टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया.

पैसे खत्म होने पर लौटा वापस 
CSP निमितेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने युवक के मोबाइस की तकनीकी जांच की, जिसमें पता चला कि वो दोस्तों और परिचितों से बात कर रहा है. दोस्तों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि संजय उनसे पैसे मांग रहा था. पुलिस ने लिव इन में रहने वाली युवती से पूछताछ की तो पता चला कि युवक के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे. इस वजह से उसे वापस लौटना पड़ा. पुलिस को जैसे ही उसके पैंड्रा पहुंचने की खबर लगी, तो पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया. 

