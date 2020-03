MP में फ्लोर टेस्ट से पहले BJP को झटका, विधायक शरद कौल ने दिया इस्तीफा

भोपाल: मध्य प्रदेश में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सियासत पल-पल बदल रही है. कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में जुटी है. वहीं बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है. इन दावों के बीच बीजेपी को जोरदार झटका लगा है. बीजेपी विधायक शरद कौल ने अपना इस्तीफा दे दिया है.

BJP को लगा जोरदार झटका

बीजेपी विधायक शरद कौल ने 6 मार्च को स्पीकर एनपी प्रजापति को अपना इस्तीफा सौंपा था. आज स्पीकर एनपी प्रजापति ने कंफर्म किया कि उन्होंने बीजेपी विधायक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. इस तरह बीजेपी के पास अब 106 विधायक रह गए हैं. बहुमत के लिए 104 सीटों की जरुरत है.

MP Assembly Speaker: I had accepted 16 resignations last night. Now I have also accepted resignation of Sharad Kol (BJP MLA). He had earlier said that he was forcefully made to resign but after looking at his documents&that he didn't meet me personally, it didn't seem like that. pic.twitter.com/L6NQsRGFdF

— ANI (@ANI) March 20, 2020