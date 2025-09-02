शादी वाले दिन दूल्हा फरार! मेहंदी लगाए दुल्हन पहुंची थाने, SP को सुनाया दर्द

MP News-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन शादी के जोड़े में तैयार बैठी रही लेकिन दूल्हा बारात लेकर ही नहीं पहुंचा. मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर फरियाद लेकर पहुंची. दुल्हन ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को उसकी शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा. जब दुल्हन से इसका कारण पूछा गया तो उसने बताया कि दूल्हे पक्ष के लोग 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं.

शादी से पहले बनाए संबंध

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाए गए और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया गया. दुल्हन की शिकायत के बाद एसपी आशुतोष बागरी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

कॉलेज में हुई थी दोस्ती

पीड़िता ने बताया कि साल 2023 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लोहार मंडी निवासी युवक से उसकी दोस्ती हुई. उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा. जब यह बात परिवार को पता चली तो दोनों परिवारों ने शादी पर सहमति बनाई.

Add Zee News as a Preferred Source

31 अगस्त को थी शादी

31 अगस्त को शादी होनी थी लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा. दूल्हे का परिवार दहेज में पांच लाख रुपए की डिमांड कर रहा है. शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. लेकिन पैसे नहीं मिलने पर दूल्हा और उसका परिवार बारात लेकर नहीं पहुंचे. इस मामले को लेकर एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि शिकायत मिलन पर जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-SP ऑफिस में हुई चप्पलों की बरसात, एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई जंग, जानें वजह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Burhanpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!