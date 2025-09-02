शादी वाले दिन दूल्हा फरार! मेहंदी लगाए दुल्हन पहुंची थाने, SP को सुनाया दर्द
शादी वाले दिन दूल्हा फरार! मेहंदी लगाए दुल्हन पहुंची थाने, SP को सुनाया दर्द

Burhanpur News-बुरहानपुर में दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर जनसुनवाई में पहुंची. दुल्हन ने एसपी को बताया कि 31 अगस्त को उसकी शादी थी लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा. दुल्हन ने दूल्हे पर शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:51 PM IST
शादी वाले दिन दूल्हा फरार! मेहंदी लगाए दुल्हन पहुंची थाने, SP को सुनाया दर्द

MP News-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दुल्हन शादी के जोड़े में तैयार बैठी रही लेकिन दूल्हा बारात लेकर ही नहीं पहुंचा. मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाकर फरियाद लेकर पहुंची. दुल्हन ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को उसकी शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा. जब दुल्हन से इसका कारण पूछा गया तो उसने बताया कि दूल्हे पक्ष के लोग 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं. 

शादी से पहले बनाए संबंध
पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाए गए और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया गया. दुल्हन की शिकायत के बाद एसपी आशुतोष बागरी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. 

कॉलेज में हुई थी दोस्ती
पीड़िता ने बताया कि साल 2023 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लोहार मंडी निवासी युवक से उसकी दोस्ती हुई. उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा. जब यह बात परिवार को पता चली तो दोनों परिवारों ने शादी पर सहमति बनाई. 

31 अगस्त को थी शादी
31 अगस्त को शादी होनी थी लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा. दूल्हे का परिवार दहेज में पांच लाख रुपए की डिमांड कर रहा है. शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. लेकिन पैसे नहीं मिलने पर दूल्हा और उसका परिवार बारात लेकर नहीं पहुंचे. इस मामले को लेकर एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि शिकायत मिलन पर जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

