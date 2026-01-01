Advertisement
झोपड़ी में चल रही थी 'मौत' की फैक्ट्री, आरोपी को पुलिस से बचा ले गए साथी

Burhanpur News-बुरहानपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया लेकिन बड़ी संख्या में उसके साथी वहां पहुंचे और उसे हिरासत से लेकर भाग निकले. पुलिस ने मुख्य आरोपी रेहराज सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:00 PM IST
झोपड़ी में चल रही थी 'मौत' की फैक्ट्री, आरोपी को पुलिस से बचा ले गए साथी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने अवैध हथियार की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यह फैक्ट्री पाचोरी के जंगल में बनी झोपड़ी में संचालित की जा रही थी. मौके पर पहुंची पुलिस को चकमा देकर आरोपी भाग निकले थे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर आरोपी रेहराज को पकड़ लिया. लेकिन बड़ी संख्या में उसके साथी वहां पहुंच गए और उसे पुलिस हिरासत से लेकर भाग निकले. 

देसी पिस्टल बनाते थे आरोपी
अवैध हथियार निर्माण की सूचना मिली थी. जानकारी थी कि गांव से कुछ दूर जंगल में झोपड़ी बनाकर सिकलीगर देसी पिस्टलों का निर्माण कर रहे हैं. पुलिस की टीम आरोपियों को चकमा देने के लिए पिकअप और निजी वाहन से जंगल पहुंची थी. पुलिस ने चुपचाप मौके पर पहुंचकर दबिश दी. झोपड़ी में मुख्य आरोपित रेहराज उर्फ रेहरास और दो अन्य युवक मौजूद थे, लेकिन घेराबंदी के बावजूद तीनों मौके से फरार हो गए. 

सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज 
पुलिस की एक टीम आरोपियों के पीछे गई और रेहराज को पकड़ लिया. लेकिन इसी दौरान बड़ी संख्या में उसके साथी वहां पहुंचे और उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए. पुलिस को पांच पिस्टल, सात अर्ध निर्मित पिस्टल, हथियार बनाने वाली सामग्री और औजार मिले हैं. पुलिस ने इस मामले में रेहराज सहित सात लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, सरकारी कार्य में बाधा डालते के आरोप में केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. 

निगरानीशुदा बदमाश है रेहराज
थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि मुख्य आरोपित रेहराज थाने का निगरानीशुदा बदमाश है. आरोपी रेहराज के खिलाफ खकनार थाने में आर्म्स एक्ट के दो मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि पाचोरी और उसके आसपास के जंगलों में बनने वाली पिस्टलों की तस्करी पूरे प्रदेश में की जाती है. पुलिस इस संबंध में लगातार कार्रवाई कर रही है. बता दें कि पिछले तीन साल में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के 57 प्रकरण दर्ज किए हैं. इनमें 118 आरपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 305 पिस्टर भी बरामद की गई है.

