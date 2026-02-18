Advertisement
बुरहानपुर में BJP पार्षद के बेटे पर लव जिहाद का मामला दर्ज, नाबालिग पर बनाया धर्म बदलने का दबाव

Burhanpur News-बुरहानपुर में बीजेपी पार्षद के बेटे के खिलाफ लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी शेख अरशद ने नाबालिग पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा था. आरोपी करीब 8 महीने से इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर नाबालिग को प्रताड़ित कर रहा था. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:44 PM IST
बुरहानपुर में BJP पार्षद के बेटे पर लव जिहाद का मामला दर्ज, नाबालिग पर बनाया धर्म बदलने का दबाव

Love Jihad Case in Burhanpur-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शाहपुर के वार्ड नंबर 13 के बीजेपी पार्षद शेख शाकिर के बेटे शेख अरशद पर एक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रताड़ित करने और उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने के आरोप में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

इंस्टाग्राम पर की थी दोस्ती
पुलिस के अनुसार, आरोपी शेख अरशद ने करीब 8 महीने पहले इंस्टाग्राम और स्नैपचेट के माध्यम से नाबालिग लड़की से दोस्ती की थी. धीरे-धीरे वह नाबालिग को प्रताड़ित करने लगा. आरोप है कि अरशद नाबालिग के कुछ निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था. इसी डर की आड़ में वह पिछले कई महीनों से पीड़िता पर इस्लाम धर्म कबूल करने का लगातार दबाव बना रहा था. 

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज 
पीड़िता की शिकायत के आधार पर शाहपुर पुलिस ने आरोपी शेख अरशद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. 

हिंदू संगठनों में आक्रोश
इस मामले पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है, तो वे बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे. संगठनों का कहना है आरोपी रसूखदार परिवार से हैं, इसलिए पुलिस पर उसे बचाने का दबाव हो सकता है. मामले को लेकर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं. आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

