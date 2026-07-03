डिजिटल अरेस्ट से न डरें, न किसी से शेयर करें ATM पिन; बुरहानपुर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' से दिया बड़ा सुरक्षा संदेश

इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. शातिर ठग हर दिन लोगों को चूना लगाने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. इसी खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने आम जनता को जागरूक करने के लिए एक विशेष डिजिटल मुहिम शुरू की है. बुरहानपुर पुलिस ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिस विभाग ने लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहा है. बुरहानपुर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' (Safe Click 2.0) अभियान का आगाज किया है, जिसके जरिए पुलिस अधिकारियों ने 'डिजिटल अरेस्ट' से लेकर बैंक फ्रॉड और सोशल मीडिया प्राइवेसी से जुड़े कई अहम सुरक्षा मंत्र शेयर किए हैं.