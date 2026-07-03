डिजिटल अरेस्ट से न डरें, न किसी से शेयर करें ATM पिन; बुरहानपुर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' से दिया बड़ा सुरक्षा संदेश

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इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. शातिर ठग हर दिन लोगों को चूना लगाने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. इसी खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने आम जनता को जागरूक करने के लिए एक विशेष डिजिटल मुहिम शुरू की है. बुरहानपुर पुलिस ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिस विभाग ने लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहा है. बुरहानपुर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' (Safe Click 2.0) अभियान का आगाज किया है, जिसके जरिए पुलिस अधिकारियों ने 'डिजिटल अरेस्ट' से लेकर बैंक फ्रॉड और सोशल मीडिया प्राइवेसी से जुड़े कई अहम सुरक्षा मंत्र शेयर किए हैं.
वीडियो संदेश में थाना प्रभारी कोतवाली (बुरहानपुर) ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधों से बचाना और सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के प्रति जागरूक करना है.
भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं...
अधिकारियों ने सबसे बड़े साइबर थ्रेट 'डिजिटल अरेस्ट' को लेकर जनता का भ्रम दूर किया. पुलिस ने साफ किया कि यदि कोई खुद को पुलिस, सीबीआई (CBI) या ईडी (ED) का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करता है और आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर पैसों की मांग करता है, तो बिल्कुल न डरें. भारत के कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था या प्रक्रिया अस्तित्व में ही नहीं है. ऐसा कोई भी कॉल आने पर तुरंत फोन काटें, अपने परिजनों को सूचित करें और नजदीकी थाने या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.
बैंक कभी नहीं मांगता ATM पिन, लालच से बचें
साइबर सेल के अधिकारियों ने वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए भी सख्त हिदायत दी है. पुलिस के मुताबिक, बैंक कभी भी किसी भी व्यक्ति से उसका एटीएम पिन (ATM PIN) या ओटीपी (OTP) नहीं मांगता है. यदि कोई फोन पर ऐसी जानकारी मांगता है, तो समझ जाएं कि वह ठग है और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दें. इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम, आसान लोन या सरकारी योजनाओं के नाम पर यदि कोई एडवांस पैसों की मांग करता है, तो सावधान हो जाएं; क्योंकि किसी भी प्रामाणिक कार्य के लिए पहले भुगतान मांगना सीधे तौर पर धोखाधड़ी का संकेत है.
साइबर जागरूकता "सेफ क्लिक" 2.0 अभियान के तहत बुरहानपुर पुलिस ने दिया जागरूकता संदेश।
*"सोचिए, परखिए, फिर क्लिक कीजिए — एक सुरक्षित क्लिक, एक सुरक्षित भविष्य।"*@DGP_MP @IGP_INDORE @Digkhargone23 @JansamparkMP @mohdept @MPPoliceDeptt #SafeClick2_0 pic.twitter.com/mZvdmglA8P
— SP_BURHANPUR (@BurhanpurPolice) July 2, 2026
लड़कियों की फोटो का दुरुपयोग कानूनी अपराध
अभियान के दौरान सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया. महिला पुलिस अधिकारियों ने संदेश दिया कि फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट (Friend Request) स्वीकार करने से बचें. कुछ अपराधी फेक आईडी बनाकर लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरों का दुरुपयोग करते हैं, जो कि एक गंभीर कानूनी अपराध है. किसी भी महिला या लड़की की अनुमति के बिना उसकी तस्वीरें या वीडियो डाउनलोड करना, फॉरवर्ड करना या सोशल मीडिया पर वायरल करना पूर्णतः दंडनीय है. माता-पिता को भी अपने बच्चों को ऑनलाइन प्राइवेसी और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए.
अगर हो जाए ठगी, तो समय गंवाए बिना करें यह काम
बुरहानपुर पुलिस ने जागरूक करते हुए कहा कि यदि किसी सावधानी के बाद भी आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो समय बिल्कुल न गंवाएं. ठगी के तुरंत बाद (गोल्डन ऑवर में) हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, ठगे गए पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी.