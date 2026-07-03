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डिजिटल अरेस्ट से न डरें, न किसी से शेयर करें ATM पिन; बुरहानपुर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' से दिया बड़ा सुरक्षा संदेश

बुरहानपुर पुलिस ने आम जनता को जागरूक करने के लिए 'सेफ क्लिक 2.0' एक विशेष डिजिटल मुहिम शुरू की है, जिसके जरिए पुलिस अधिकारियों ने 'डिजिटल अरेस्ट' से लेकर बैंक फ्रॉड और सोशल मीडिया प्राइवेसी से जुड़े कई अहम सुरक्षा मंत्र शेयर किए हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 03, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:36 PM IST
डिजिटल अरेस्ट से न डरें, न किसी से शेयर करें ATM पिन; बुरहानपुर पुलिस ने 'सेफ क्लिक 2.0' से दिया बड़ा सुरक्षा संदेश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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