‘रेप केस’ में फंसा 5 साल का बच्चा! नकली पुलिस ने पुलिसकर्मी को किया कॉल कर मांगे 1.7 लाख रुपए, हैरान कर देगा मामला

Burhanpur Cyber Fraud Case: बुरहानपुर में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक आशीष तोमर को फर्जी कॉल कर बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई और 1.70 लाख रुपये मांगे गए. सूझबूझ से उन्होंने ठगी पहचान ली और लोगों को मौके पर व साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:27 PM IST
‘रेप केस’ में फंसा 5 साल का बच्चा!
‘रेप केस’ में फंसा 5 साल का बच्चा!

Burhanpur Crime News: बुरहानपुर ट्रैफिक थाने में पदस्थ आरक्षक आशीष तोमर शनिवार को अपनी ड्यूटी पर थे. इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर चालानी कार्रवाई चल रही थी, तभी उनके मोबाइल पर एक अजीब कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को पुणे पुलिस का अधिकारी बताया और बेहद गंभीर आवाज में कहा कि उनका बेटा रेप केस में फंस गया है. इसके बदले 1 लाख 70 हजार रुपये की मांग की गई. अचानक आई इस कॉल ने पलभर को माहौल गंभीर कर दिया, लेकिन यहीं से आशीष की सूझबूझ की कहानी शुरू होती है.

आरक्षक आशीष तोमर ने जैसे ही कॉल सुनी, उन्हें हंसी आ गई. वजह साफ थी, उनका बेटा अभी सिर्फ पांच साल का है. यहीं से उन्हें समझ आ गया कि यह पूरी तरह फर्जी कॉल है. उन्होंने घबराने के बजाय खुद को संभाला और ठग की बातों को ध्यान से सुनते रहे. कॉलर डर का माहौल बनाकर जल्दी पैसे ट्रांसफर करवाना चाहता था, लेकिन आशीष ने उसकी चाल पहचान ली और ठगी का शिकार होने से खुद को बचा लिया.

फोन-पे करने की कोशिश की
आशीष तोमर ने मौके पर मौजूद एक चार पहिया वाहन को रुकवाया, जिसमें सवारियां बैठी थीं. उन्होंने मोबाइल का माइक ऑन किया और कॉलर की पूरी बातचीत लोगों को सुनाई. कॉलर कभी रोने की आवाज निकालता, तो कभी गाली देने लगता. पहले 10 हजार रुपये डालने को कहा गया, फिर बाकी रकम की मांग की गई. आशीष ने जानबूझकर फोन-पे करने की कोशिश की, लेकिन दिए गए नंबरों पर नाम मैच नहीं हुआ, जिससे फर्जीवाड़ा और साफ हो गया.

कांस्टेबल ने लोगों को समझाया
घटना के बाद आरक्षक आशीष तोमर ने लोगों को ऑन द स्पॉट समझाया कि ऐसे साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए. उन्होंने बताया कि अपराधी डर और भावनाओं से खेलकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं. उन्होंने लोगों को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी और कहा कि किसी भी तरह के फ्रॉड की स्थिति में आधे से एक घंटे के भीतर इस नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं, जहां हेल्प डेस्क मौजूद रहती है.

समझदारी उनके काम आई
आशीष तोमर ने बताया कि उनके दो छोटे बच्चे हैं, पांच साल का बेटा विक्रम और तीन साल की बेटी प्रियंका. पत्नी और बच्चों के साथ वे बुरहानपुर में रहते हैं, जबकि माता-पिता मुरैना में हैं. उन्होंने कहा कि कॉलर के फोन पर आईजी रैंक के अधिकारी की फोटो लगी थी, तभी उन्हें यकीन हो गया कि यह फर्जी है, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी सीधे एक आरक्षक को कॉल नहीं करते. यही समझदारी उनके काम आई.

आम लोगों के लिए चेतावनी 
इस घटना के बाद बुरहानपुर साइबर सेल ने भी आम लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. लोगों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, ईमेल, लिंक, एपीके फाइल या ऐप पर क्लिक न करें. बैंक डिटेल, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी को न दें. अगर ऑनलाइन ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें. पहले घंटे को गोल्डन आवर बताया गया है, जिसमें पैसा वापस मिलने की संभावना ज्यादा रहती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

