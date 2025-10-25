Advertisement
MP में यहां हिन्दू बच्चों को योग की आड़ में सिखाए जा रहे नमाज के आसन ? मचा बवाल, जानें पूरा मामला

Burhanpur News: बुरहानपुर के एक स्कूल में विवादित घटना सामने आई है. आरोप है कि एक टीचर ने हिंदू बच्चों को योग प्रैक्टिस के दौरान नमाज के आसन सिखाए. जानिए पूरा मामला...

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:04 AM IST
Burhanpur News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम देवारी में एक शासकीय स्कूल में धार्मिक शिक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ग्राम देवारी की शासकीय हिंदी माध्यमिक प्राथमिक शाला के शिक्षक ज़बूर अहमद तड़वी पर यह गंभीर आरोप लगा है कि वह स्कूल में हिन्दू बच्चों को योगासन कराते समय जानबूझकर नमाज की मुद्राएं भी करवा रहे थे. बच्चों के परिजनों ने इस गतिविधि पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे गलत बताया और हिन्दू जागरण मंच के साथ मिलकर मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)से की.

योग की आड़ में नमाज सिखाने का आरोप
दरअसल, ग्राम देवारी की सरकारी प्राथमिक स्कूल में हिन्दू बच्चों को योग के नाम पर नमाज की मुद्राएं सिखाने का मामले से बवाल मच गया है. आरोप स्कूल के शिक्षक ज़बूर अहमद तड़वी पर है जो बच्चों को योगासन करवाते समय नमाज जैसी मुद्राएं करवाता था. इस परिजनों और हिन्दू जागरण मंच ने आपत्ति जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी. डीईओ संतोष सिंह सोलंकी ने स्कूल पहुंचकर बच्चों और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज किए और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत
स्कूल के टीचर ज़बूर अहमद तड़वी पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को योग सिखाते समय नमाज़ के आसन भी करवाए. बच्चों के माता-पिता और हिंदू जागरण मंच ने मामले की शिकायत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को की है. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने तुरंत स्कूल का दौरा किया. उन्होंने मौके पर मौजूद बच्चों और उनके माता-पिता के बयान दर्ज किए ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके. DEO ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी. (रिपोर्ट- नीलेश महाजन)

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बुरहानपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

 

