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आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति देने नेपानगर पहुंचे CM मोहन, 363 करोड़ की दी सौगात, कच्छ के लिए होंगे रवाना

Burhanpur News: मुख्यमंत्री मोहन यादव मोहन यादव रविवार को नेपानगर पहुंचे, जहां उन्होंने नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित एक जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने 363.82 करोड़ की लागत वाली 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया.

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:59 PM IST
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आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति देने नेपानगर पहुंचे CM मोहन, 363 करोड़ की दी सौगात, कच्छ के लिए होंगे रवाना

Burhanpur News: मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को नेपानगर में के दौरे पर रहे. वे यहां नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में आयोजिकत जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 363.82 करोड़ की लागत वाली 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया . इन परियोजनाओं से बुरहानपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के विकास में तेजी आने की उम्मीद है.

नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. सम्मेलन के दौरान 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी जनजातीय समुदाय के सदस्यों को सरकारी योजनाओं और उनके लिए उपलब्ध लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी.

आदिवासी समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे सीएम 
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर मौजूद आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ भी सीधा संवाद किया. इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे. कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनियां भी लगाई गई है. ये प्रदर्शनियां कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन विभाग और आजीविका मिशन से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करेंगी. इन प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों और आदिवासी समुदाय को आधुनिक खेती की तकनीकों, पशुपालन, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार का उद्देश्य आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना और यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय निवासियों को उनका पूरा लाभ मिले. ऐसी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की यह दौरा नेपानगर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को एक नई गति प्रदान करेगी.

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कच्छ के लिए रवाना होंगे सीएम 
नेपानगर में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री इंदौर होते हुए गुजरात के कच्छ के लिए रवाना होंगे. वे कच्छ जिले के अंजार में आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री देर रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वे रात बिताएंगे और अगले दिन स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

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