ये है एमपी का सबसे हाईटेक गांव! जहां अपराध करने से पहले अपराधी हो जाते हैं गायब, इस महिला ने बदली तकदीर

MP Women Sarpanch Story: बुरहानपुर का झिरी गांव महिला सरपंच की पहल से हाईटेक बन गया. गांव में विकास इतना करवा दिया कि यहां पर सीसीटीवी, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रोजगार से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है. इतना ही नहीं इस गांव में अपराध पर खत्म हो गया है.
Trending Photos
Most High Tech Village in MP: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, जहां हालात ऐसे हैं कि बाहरी बदमाश कदम रखते ही सतर्क हो जाते हैं. यहां अपराध करने से पहले ही अपराधी डर जाते हैं. यह बदलाव किसी बड़े बजट से नहीं, बल्कि एक महिला सरपंच की दूरदर्शी सोच से आया है. बुरहानपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत झिरी आज हाईटेक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है.
दरअसल, गांव की तस्वीर बदलने वाली यह महिला सरपंच आशा कैथवास हैं. आशा खैथवास सरपंच बनते ही उन्होंने सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया. जब संसाधन नहीं थे, तब उन्होंने अपने निजी गहने गिरवी रखकर पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए. यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसी पहल ने झिरी को अपराधमुक्त गांव बनने की दिशा में खड़ा कर दिया और महिलाओं को आत्मविश्वास दिया.
गांव में हाईटेक कैमरा
बता दे कि इस गांव में एचडी और नाइट विजन कैमरों की वजह से गांव में चोरी, छेड़खानी और महिला अपराध जैसी घटनाओं में भारी कमी आई है. इससे पहले जहां लोग डर के साए में जीते थे, अब महिलाएं बेझिझक बाहर निकलती हैं. कैमरों की मदद से अपराधियों की पहचान आसान हुई और एक अपहरण मामले में बच्ची को सुरक्षित बचाया जा सका. इससे ग्रामीणों का भरोसा सुरक्षा व्यवस्था पर मजबूत हुआ.
महिलाओं को प्रशिक्षण
सुरक्षा के साथ-साथ सरपंच आशा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया. युवतियों के लिए नि:शुल्क जूडो-कराटे प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिससे वे आत्मरक्षा में सक्षम बनीं. महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया और केले के रेशे से उत्पाद, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया गया. बैंक लोन की सुविधा दिलाकर रोजगार के रास्ते खोले गए.
गांव को किया सम्मानित
आज झिरी गांव में 32 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और 200 से अधिक महिलाएं आजीविका से जुड़ चुकी हैं. बैंक सखी बनीं महिलाएं आसपास के गांवों में आर्थिक बदलाव की कहानी लिख रही हैं. भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में आशा कैथवास को शी इंस्पायर्ड सोशल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे यह गांव पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन गया.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!