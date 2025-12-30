Advertisement
पति ने डीजल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, भाभी को भी आग के हवाले करने की कोशिश; गांव में मची सनसनी

MP News: बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी लगते ही लालबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:18 PM IST
burhanpur news
burhanpur news

Burhanpur news: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी और भाभी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. गुस्साए पति ने पत्नी पर डीजल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया. बीच-बचाव के लिए आई भाभी को भी जलाने का प्रयास किया गया. पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

डीजल डालकर पत्नी की हत्या
पारिवारिक कलह इस कदर हिंसक रूप ले लेगी, इस बात का अंदाजा घर में किसी को नहीं था. बीते कई दिनों से दंपत्ति के बीच कहा-सुनी चल रही थी. हालांकि, विवाद ऐसे भयानक अंजाम तक पहुंच जाएगा, इसकी खबर आस-पड़ोस में भी किसी को नहीं थी. घटना वाले दिन भी सुबह दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि पति ने खतरनाक कदम उठाते हुए पत्नी पर डीजल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. आग में बुरी तरह झुलसने के कारण पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

भाभी को भी जलाने का प्रयास
घटना के वक्त घर में सभी लोग मौजूद थे, लेकिन कोशिशों के बावजूद ज्योति को बचाया नहीं जा सका. भाभी ने जब ज्योति को बचाने की कोशिश की, तो आरोपी अरुण ने उन्हें भी आग के हवाले करने का प्रयास किया. गनीमत रही कि भाभी की बेटी ने अपनी मां का हाथ खींच लिया, जिससे उनकी जान बच सकी. इस घटना के बाद से आरोपी फरार है.

बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल
मां को इस हाल में देख पीड़िता की दो मासूम बच्चियों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों ने पुलिस को इस हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि महिला की मौत आग में झुलसने से ही हुई है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल मामले की गहनता से जांच जारी है. रिपोर्ट: नीलेश महाजन, बुरहानपुर

Burhanpur News Hindi

