Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हाथ में तलवार...सिर पर साफा, बुरहानपुर में निकली अब तक की सबसे अनोखी बारात, घोड़े पर दुल्हन सवार होकर बनी झांसी की रानी

Jhansi Rani Bride: बुरहानपुर के खामनी गांव में नेहा तायडे ने झांसी की रानी के रूप में घोड़े पर बारात निकालकर मां की इच्छा पूरी की. इसके अलावा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर समाज को प्रेरित किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:36 PM IST
दुल्हन बनी 'झांसी की रानी'!
दुल्हन बनी 'झांसी की रानी'!

Burhanpur Unique Wedding News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खामनी गांव में एक ऐसी बारात निकली जिसने हर देखने वाले को चौंका दिया. यहां घोड़े पर दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन सवार थी. दुल्हन ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किया था. हाथ में तलवार और चेहरे पर खुशी झलक रही थी. वह बारात के साथ शानदार अंदाज में निकली. यह नजारा लोगों ने मोबाइल में कैद किया और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

घोड़े पर सवार यह दुल्हन का नाम नेहा तायडे है, जो खामनी गांव की रहने वाली हैं. उनकी मां का सपना था कि बेटी की शादी कुछ अलग हो. मां के निधन के बाद पिता सोमेश तायडे ने यह इच्छा पूरी की. उन्होंने बेटी को रानी लक्ष्मीबाई की तरह सजाया और घोड़े पर बैठाकर बारात निकाली. इस पल को देखकर पिता भी भावुक हो गए. बेटी की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी. यह पल परिवार के लिए बहुत खास और यादगार बन गया था सभी के लिए वाकई अनमोल.

नारी शक्ति की मिसाल बनी
जब नेहा तलवार लिए और साफा बांधकर गांव की गलियों से गुजरी तो लोग उन्हें देखते ही रह गए. किसी ने उन्हें पापा की परी कहा तो किसी ने नारी शक्ति की मिसाल बताया. बुजुर्ग से लेकर युवा तक सभी इस दृश्य से खुश दिखे. महिलाओं ने खास तौर पर इस पहल की सराहना की. गांव में यह बारात लंबे समय तक याद रहने वाली बन गई. इसने सोच बदलने की एक नई शुरुआत भी कर दी ऐसा लोगों का मानना है आज भी सब इसे याद कर मुस्कुराते हैं.

कुछ दिन पहले मां का निधन
वहीं नेहा तायडे के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है. कुछ साल पहले मां का निधन हो गया था. मां की सोच थी कि बेटियों को भी बराबर हक मिले. पिता सोमेश ने तीनों बच्चों की एक जैसी परवरिश की. बड़ी बेटी को पढ़ाया और नेहा को फैशन डिजाइनर बनाया. इस बारात के जरिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का साफ संदेश दिया. यह कहानी समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं. यह एक सच्ची नारी सशक्तिकरण की तस्वीर है आज की.

Burhanpur Wedding

Trending news

Burhanpur Wedding
हाथ में तलवार...सिर पर साफा, बुरहानपुर में निकली अब तक की सबसे अनोखी बारात
