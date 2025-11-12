नो बुलेट, नो कार, ओनली हॉर्स! घोड़े पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा 'शकील डॉन', एंट्री देख हैरान रह गए लोग

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक आर्म्स एक्ट का आरोपी घोड़े पर सवार होकर कोर्ट में पेशी देने पहुंचा. आरोपी का यह फिल्मी अंदाज देखकर कोर्ट परिसर में मौजूद लोग उसे देखने के लिए जुट गए और कई लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

आरोपी का नाम शकील डॉन

आरोपी की पहचान शेखल शकील के रूप में हुई है, जिसे इलाक में लोग शकील बदमाश या शकील डॉन के नाम से जानते हैं. वह कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरी मैदान इलाके का रहने वाला है. बुधवार को जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर कोर्ट परिसर पहुंचा तो वहां मौजूद लोग उसकी एंट्री देखकर दंग रह गए.

शारीरिक रूप से विकलांग के आरोपी

शकील ने बताया कि वह शारीरिक रूप से विकलांग है और उसके पैरों में तकलीफ के कारण उसे चलने में दिक्कत होती है. इसलिए वह अपनी पेशी के लिए घोड़े पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा. उसने कहा कि पहले वह तांगा चलाता था और उसके पास अब भी वहीं पुराना घोड़ा है, जिसे वह इस तरह के मौकों पर इस्तेमाल करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

कोर्ट परिसर में पहुंचकर शकील ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांधा और फिर अपनी पेशी के लिए अंदर चला गया. इस बीच वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोग उसके इस अंदाज को लेकर मजाक करते दिखे तो कुछ ने इसे फिल्मी स्टाइल एंट्री बताया.

कई मामले हुए दर्ज

हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि शकील कोर्ट तक फोर-व्हीलर से आया था और कोर्ट के पास पहुंचकर केवल स्टाइल दिखाने के लिए घोड़े पर बैठ गया. लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह घोड़े पर बैठकर कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहा है. पुलिस के अनुसार, शेख शकील के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा झगड़े और विवाद के कई पुराने मामले दर्ज हैं. वह पहले तांगा चलाकर गुजारा करता था और उसी दौरान उसके पास यह घोड़ा आया था.

यह भी पढ़ें-नशे की हालत में स्टेशन पर पड़ा मिला कांस्टेबल; लोग उठाने गए तो दी गालियां

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!