Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2999608
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

नो बुलेट, नो कार, ओनली हॉर्स! घोड़े पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा 'शकील डॉन', एंट्री देख हैरान रह गए लोग

Burhanpur News-बुरहानपुर में आर्म्स एक्ट का आरोपी घोड़े पर सवार होकर कार्ट परिसर में पहुंचा. आरोपी के इस अनोखी अंदाज को देखकर लोग हैरान रह गए और तुरंत इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. आरोपी को शकील बदमाश या शकील डॉन के नाम से स्थानीय लोग जानते हैं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नो बुलेट, नो कार, ओनली हॉर्स! घोड़े पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा 'शकील डॉन', एंट्री देख हैरान रह गए लोग

MP Crime News-मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक आर्म्स एक्ट का आरोपी घोड़े पर सवार होकर कोर्ट में पेशी देने पहुंचा. आरोपी का यह फिल्मी अंदाज देखकर कोर्ट परिसर में मौजूद लोग उसे देखने के लिए जुट गए और कई लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 

आरोपी का नाम शकील डॉन 
आरोपी की पहचान शेखल शकील के रूप में हुई है, जिसे इलाक में लोग शकील बदमाश या शकील डॉन के नाम से जानते हैं. वह कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरी मैदान इलाके का रहने वाला है. बुधवार को जब वह अपने घोड़े पर सवार होकर कोर्ट परिसर पहुंचा तो वहां मौजूद लोग उसकी एंट्री देखकर दंग रह गए. 

शारीरिक रूप से विकलांग के आरोपी
शकील ने बताया कि वह शारीरिक रूप से विकलांग है और उसके पैरों में तकलीफ के कारण उसे चलने में दिक्कत होती है. इसलिए वह अपनी पेशी के लिए घोड़े पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा. उसने कहा कि पहले वह तांगा चलाता था और उसके पास अब भी वहीं पुराना घोड़ा है, जिसे वह इस तरह के मौकों पर इस्तेमाल करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
कोर्ट परिसर में पहुंचकर शकील ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांधा और फिर अपनी पेशी के लिए अंदर चला गया. इस बीच वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोग उसके इस अंदाज को लेकर मजाक करते दिखे तो कुछ ने इसे फिल्मी स्टाइल एंट्री बताया. 

कई मामले हुए दर्ज 
हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि शकील कोर्ट तक फोर-व्हीलर से आया था और कोर्ट के पास पहुंचकर केवल स्टाइल दिखाने के लिए घोड़े पर बैठ गया. लेकिन वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह घोड़े पर बैठकर कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहा है. पुलिस के अनुसार, शेख शकील के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा झगड़े और विवाद के कई पुराने मामले दर्ज हैं. वह पहले तांगा चलाकर गुजारा करता था और उसी दौरान उसके पास यह घोड़ा आया था. 

यह भी पढ़ें-नशे की हालत में स्टेशन पर पड़ा मिला कांस्टेबल; लोग उठाने गए तो दी गालियां

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmadhya pradesh newsBurhanpur news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25 साल के सफर का समापन, पुराने भवन में होगा आखिरी सत्र
mp news
नशे की हालत में स्टेशन पर पड़ा मिला कांस्टेबल; लोग उठाने गए तो दी गालियां
mp news
4 साल की मासूम पर खूनी हमला, आंगन में खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 'सीक्रेट चैंबर' से निकली ₹3 करोड़ की दौलत! कार के चैंबर से मिला कैश
chhattisgarh news
नस-दर्द की मालिश बन गई सिर दर्द, कोरबा में दो तहसीलदारों की पिटाई, खून में लथपथ हुए
mp news
महानगरी एक्सप्रेस के बाथरूम में 'पाक जिंदाबाद' के नारे, बम धमाके की अफवाह से हड़कंप
Bilaspur News
छग में शिक्षकों की बड़ी लड़ाई, 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने HC में दायर की याचिका
bhopal news
डिप्टी कलेक्टर के बंगले में चोरी, सोना-चांदी और घड़ियां गायब,केरल से लौटने पर खुलासा
Delhi Car Blast
कुछ मीटर की दूरी और बच गई जान.. दिल्ली ब्लास्ट में कार क्षतिग्रस्त, लेकिन बचा परिवार
mp news
दिल्ली ब्लास्ट केस में MP कनेक्शन, उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू से जुड़ा तार