Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3066542
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मोहन यादव सरकार का बंपर तोहफा, 2599 करोड़ की 2 परियोजनाओं को स्वीकृति; 132 गांवों को होगा सीधा फायदा

Irrigation Projects for Burhanpur: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बुरहानपुर जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी कुल लागत करीब 2599 करोड़ रुपये है और इससे 132 गांवों को फायदा होगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहन यादव सरकार का बंपर तोहफा, 2599 करोड़ की 2 परियोजनाओं को स्वीकृति; 132 गांवों को होगा सीधा फायदा

Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बंपर तोहफा दिया है और इसका सीधा लाभ 132 गांवों के किसानों को होगा. दरअसल, मोहय यदाव कैबिनेट ने करीब 2599 करोड़ रुपये की 2 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे करीब 52 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने बुरहानपुर जिले के लिए दो सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है.

922.91 करोड़ की पहली परियोजना, 42 गांवों को लाभ

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी लागत 922 करोड़ 91 लाख रुपये है. परियोजना से खकनार तहसील के 42 गांवों की 17 हजार 700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिससे 11 हजार 800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

1676.6 करोड़ की दूसरी परियोजना, 90 गांवों को लाभ

इसी तरह मंत्रिपरिषद ने बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी लागत 1,676 करोड़ 6 लाख रुपये की है. इस परियोजना से खकनार तहसील के 90 गांवों की 34 हजार 100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी और 22 हजार 600 कृषक परिवारों को लाभ मिलना अनुमानित है.

1039 KM सड़क और 112 पुल का निर्माण

मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई. योजना में अनुमानित व्यय 795 करोड़ 45 लाख रुपये होगा. इसके तहत 1,039 किमी सड़क का निर्माण एवं 112 पुल निर्माण किया जाएगा. यह योजना 22 जिलों में निवास करने वाली 3 विशेष जनजातियों, बैगा, भारिया एवं सहरिया, के लिए है.

मंत्रि-परिषद ‌द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई. योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये होगा. इसके तहत 20 हजार किमी सड़क और 1200 पुल का निर्माण किया जाएगा. मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई. योजनांतर्गत अनुमानित व्यय 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये है. योजना में 88 हजार 517 किमी मार्गों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

Mohan Yadav
MP सरकार का बंपर तोहफा, 2599 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति; 132 गांवों को होगा फायदा
mp news
दांत पीले, सफेद बाल...खंडवा के 7 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर लोग
Madhya Pradesh Weather
बर्फीली हवा, कंबल में दुबके लोग, राहत की उम्मीद नहीं.. इस साल क्यों पड़ रही इतनी ठंड
sukma news
सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका: 64 लाख के इनामी 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर
raipur news
रायपुर में बड़ी ठगी, पहले दिए 30 हजार का प्रॉफिट, फिर 2 करोड़ लेकर फरार
bhopal news
एम्स भोपाल में बिना काटा-पीटी के होगा पोस्टमार्टम, 30 मिनट में खुलेगा मौत का राज
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैन! SUDA ने जारी की सख्त गाइडलाइंस
ujjain news
पतंग उत्सव को लेकर उज्जैन पुलिस की पहल, जानलेवा मांझे से बचाएगा एंटी डोर प्रोटेक्टर
mp news
एमपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 64 DSP अधिकारियों का ट्रांसफर; देखें लिस्ट
chhattisgarh news
खेत से मटर तोड़ना मासूमों को पड़ा भारी, किसान ने बच्चों को रस्सी से बांधकर पीटा