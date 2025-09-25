Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

न कोई चुंबक, न कोई गोंद... फिर भी दीवार पर चिपक जाता है सिक्का; ऐसा है रेणुका माता का चमत्कार

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रेणुका माता का अतिप्राचीन मंदिर स्थित है, जो 300 सालों से अधिक समय से रेणुका माता शक्तिपीठ के रूप में इस मंदिर में विराजित हैं. इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे मन्नतों का दरबार भी कहा जाता है और परिक्रमा के दौरान माता के पीछे दीवार पर सिक्के चिपकाते हैं और मन्नत मांगते है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:54 PM IST
न कोई चुंबक, न कोई गोंद... फिर भी दीवार पर चिपक जाता है सिक्का; ऐसा है रेणुका माता का चमत्कार

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और इस दौरान देशभर के अलग-अलग देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है. माता के दरबार में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतार लग रही है. आज हम आपको रेणुका माता के मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रेणुका माता का अतिप्राचीन मंदिर स्थित है. 300 सालों से अधिक समय से रेणुका माता शक्तिपीठ के रूप में इस मंदिर में विराजित हैं. इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे मन्नतों का दरबार भी कहा जाता है और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना को माता रेणुका पूरा करती हैं.

सिक्का चिपकाकर मांगते है मन्नत

हर साल शारदीय नवरात्रि में यहां पर देश के कोने-कोने से श्रद्धालु दर्शन और अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं. मन्नत पूरी होने पर नारियल का हार, मिठाइयों का भोग और चांदी के आभूषण माता को भेंट करते हैं. रेणुका माता के दर्शन के बाद श्रद्धालु माता की परिक्रमा लगाते है. परिक्रमा के दौरान माता के पीछे दीवार पर सिक्के चिपकाते हैं और मन्नत मांगते है. ऐसा माना जाता है कि जिन भक्तों के सिक्के चिपक जाते हैं, उनकी मनोकामना मां जल्द ही पूरा करती हैं. इसे श्रद्धालुओं की भक्ति, मां का चमत्कार और आशीर्वाद माना जाता है.

न कोई चुंबक, न कोई चिपकने वाला पदार्थ

जी मीडिया की टीम ने सिक्के चिपकने की घटना की पड़ताल की तो दीवार में न तो कोई मैग्नेट या चुंबक जैसी कोई वस्तु थी और न ही कोई अन्य चिपकने वाले पदार्थ लगे थे. माता का चमत्कार ऐसा है कि कोई अन्य लोहे या स्टील जैसी वस्तु यहां नहीं चिपकती. यहां सिर्फ सिक्का चिपकता है. कुछ लोग इसे मां का चमत्कार और आशीर्वाद मानते हैं.

जिनका सिक्का चिपका, मन्नत जरूर होगी पूरी

इतना ही नहीं, जो श्रद्धालु सिक्के लगा रहे थे, उनको भी ज़ी न्यूज़ ने अपने कैमरे में कैद किया. कुछ सिक्के दीवार पर चिपकते थे और कुछ सिक्के नहीं चिपक रहे थे. जिन श्रद्धालुओं के सिक्के चिपक रहे थे, उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि माता के दरबार में पूरे मन से सिक्का चिपकाते हुए जो मन्नत मांगे वो पूरी होती है.

वहीं, मंदिर के पुजारी आशीष शुक्ला ने बताया कि मंदिर 300 सालों से भी अधिक पुराना है. हजारों श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हुई है. किसी को संतान की प्राप्ति हुई है तो किसी को रोजगार मिला है. किसी को परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता मिली है. जिसके बाद श्रद्धालु शारदीय नवरात्रि में रेणुका माता के दरबार में मन्नत उतारने आते है.

