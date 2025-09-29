चुपचाप अस्पताल के बाथरूम में बेटी को दिया जन्म, फिर छत से फेंका, सामने आई हैरान करने वाली घटना

Burhanpur News: बुरहानपुर से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़की ने अस्पताल के बाथरूम में नवजात बच्ची को जन्म दिया और जन्म देते ही उसे मारने की कोशिश की. नाबालिग मां ने पहले बच्ची का गला घोंट कर मारने की कोशिश की, हालांकि जब उसका प्रयास असफल रहा तो उसने अपने बच्ची को अस्पताल की छत से नीचे फेंक दिया.

एक मां ऐसी भी

समाज में मां को जहां सर्वोपरि माना जाता है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं बुरहानपुर जिला अस्पताल से सामने आई कुमाता की इस तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. अस्पताल में नाबालिग मां ने अपनी नवजात बेटी को इस दुनिया में लाते ही उसे इस दुनिया से अलविदा करना चाहा. चुपचाप उसने वॉशरूम में बेटी को जन्म दिया फिर चंद मिनटों में उसकी जान लेनी चाही.

कचरे में मिली नवजात

छत से नीचे फेंकने पर बच्ची कचरे में जा गिरी और भगवान की दया से बच गई. हालांकि इस घटना के बाद से युवती मौके से फरार हो गई है. बच्ची की आवाज सुनकर जब अस्पताल के कर्मचारी वहां पहुंचे तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई. भला एक नन्ही-सी जान को इस हालत में कोई कैसे छोड़ सकता है! बच्ची के गले पर गंभीर चोटें भी आई हैं.

माँ की तलाश जारी

बच्ची की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है. उसके गले में 5 टांके लगे हैं. फिलहाल पुलिस द्वारा फरार मां की तलाश की जा रही है. अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली जा रही है. मामला सामने आते ही हर जगह इस घटना की चर्चा हो रही है.

