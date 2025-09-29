Advertisement
चुपचाप अस्पताल के बाथरूम में बेटी को दिया जन्म, फिर छत से फेंका, सामने आई हैरान करने वाली घटना

MP News: बुरहानपुर जिला अस्पताल से मां की बर्बरता का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को दंग कर दिया है. एक नाबालिग मां ने जन्म देते ही अपनी नवजात बच्ची की जान लेने की कोशिश की है और मौके से फरार हो गई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:50 PM IST
सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Burhanpur News: बुरहानपुर से झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़की ने अस्पताल के बाथरूम में नवजात बच्ची को जन्म दिया और जन्म देते ही उसे मारने की कोशिश की. नाबालिग मां ने पहले बच्ची का गला घोंट कर मारने की कोशिश की, हालांकि जब उसका प्रयास असफल रहा तो उसने अपने बच्ची को अस्पताल की छत से नीचे फेंक दिया.

एक मां ऐसी भी
समाज में मां को जहां सर्वोपरि माना जाता है, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं बुरहानपुर जिला अस्पताल से सामने आई कुमाता की इस तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. अस्पताल में नाबालिग मां ने अपनी नवजात बेटी को इस दुनिया में लाते ही उसे इस दुनिया से अलविदा करना चाहा. चुपचाप उसने वॉशरूम में बेटी को जन्म दिया फिर चंद मिनटों में उसकी जान लेनी चाही.

कचरे में मिली नवजात
छत से नीचे फेंकने पर बच्ची कचरे में जा गिरी और भगवान की दया से बच गई. हालांकि इस घटना के बाद से युवती मौके से फरार हो गई है. बच्ची की आवाज सुनकर जब अस्पताल के कर्मचारी वहां पहुंचे तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई. भला एक नन्ही-सी जान को इस हालत में कोई कैसे छोड़ सकता है! बच्ची के गले पर गंभीर चोटें भी आई हैं.

माँ की तलाश जारी
बच्ची की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है. उसके गले में 5 टांके लगे हैं. फिलहाल पुलिस द्वारा फरार मां की तलाश की जा रही है. अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ली जा रही है. मामला सामने आते ही हर जगह इस घटना की चर्चा हो रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बुरहानपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

