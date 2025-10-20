मौत को मात देता है ये शख्स! 14 बार जहरीले सांपों ने डसा फिर भी हर बार बच निकला; जानिए स्नेकमैन की रोचक कहानी

Snakeman in Burhanpur: आपने स्पाइडरमैन, बैटमैन और आयरनमैन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी स्नेकमैन के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो आज हम आपको बुरहानपुर के स्नेकमैन से मिलवाएँगे जिनका असली नाम तो आमिर खान है, लेकिन उनका काम एक्टिंग नहीं बल्कि सांपों को और लोगों को भी सांपों से बचाना है.

कौन हैं बुरहानपुर के आमिर खान

दरअसल, बुरहानपुर के प्रगति नगर के रहने वाले आमिर खान बचपन से ही सांपों के इर्द-गिर्द पले-बढ़े हैं. इनका काम न सिर्फ सांपों की रक्षा करना है, बल्कि इंसानों को भी सर्पदंश से बचाना है. इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सांपों के साथ ही बिताई है, तभी तो 14 अलग प्रकार के सांपों के काटने के बाद भी आमिर सही सलामत जीवित हैं.

14 बार सर्पदंश का हुए शिकार, लेकिन...

आमिर बताते हैं कि उन्हें 14 अलग-अलग प्रजातियों के सांपों ने काटा है, फिर भी वे आज सही सलामत हैं. बुजुर्गों से सीखी एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर वे हर बार बच जाते हैं. इस तकनीक का उन्होंने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उनकी यह तकनीक हर बार कारगर साबित होती है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने कभी भी डॉक्टर के दर्शन नहीं किए.

Add Zee News as a Preferred Source

बचपन से पल रहा शौक

आमिर ने बताया कि वे चौथी कक्षा तक पढ़े हैं. इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्हें सांपों की कहानियाँ पढ़ने, उन्हें देखने और पकड़ने में रुचि आने लगी. इसी पसंद ने उन्हें सांपों को पकड़कर उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ने का हुनर सिखाया. आज भी कहीं पर सांप निकलने की सूचना मिलती है, तो आमिर सबसे पहले पहुँचते हैं. न सिर्फ वे सांप को रेस्क्यू करते हैं, बल्कि उसे सुरक्षित जंगलों में छोड़ देते हैं. आमिर ने अब तक हज़ारों सांपों को पकड़कर रेस्क्यू किया है. उनका मानना है कि सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, साथ ही उन्हें किसी की जान नहीं लेने देनी चाहिए."